Манчестър Юнайтед има фаворит за нов треньор - познато име на Острова сменя Аморим при едно условие

Откакто стана треньор на Манчестър Юнайтед, Рубен Аморим е спечелил само 18 от 49-те си мача начело. 40-годишният специалист е наясно, че трябва да постигне обрат в съдбата, за да не бъде изхвърлен от борда на директорите. Засега той запазва подкрепата на един от съсобствениците на клуба Джим Ратклиф, но това няма да продължи за дълго, ако резултатите продължават да липсват. Съвсем логично, на Острова от известно време се говори за потенциален наследник на Аморим.

Познато име на Острова може да поеме Манчестър Юнайтед

Един от основните фаворити за нов треньор на "Олд Трафорд" е бившият селекционер на Англия - Гарет Саутгейт. Той редовно е свързван с поста, откакто сър Джим Ратклиф и неговата група INEOS придобиха дял в Юнайтед през февруари 2024 г. "The Sun" съобщава, че Саутгейт е отворен за обсъждане на възможността да поеме отбора. Твърди се обаче, че той има притеснения относно времето, което ще му бъде дадено, за да върне клуба на правилния път. Аморим бе назначен едва през ноември 2024 г. и вече може да се окаже, че ще бъде изведен през изхода.

Саутгейт поставя ултиматум на ръководството?

Според информацията добре осведомени източници твърдят, че Саутгейт, който е фен на Юнайтед, смята, че може да са необходими до четири години, за да се превърне клубът в претендент за участие в Шампионската лига. По-нататък те твърдят, че 55-годишният специалист ще изисква гаранции, че йерархията на Юнайтед ще се придържа към всеки дългосрочен план, който начертае.

Твърди се, че той предпочита модела на постепенна промяна, като от негова страна има опасения, че Юнайтед ще поиска незабавен успех - особено ако постигне бърз напредък. Засега Саутгейт не бърза да се върне на скамейката. Той е подписал договор за предаване по Би Би Си и с удоволствие проучва възможностите извън мениджърския пост - като се предполага, че може никога да не поеме друга треньорска роля, след като остави "трите лъва" след загубения финал на Евро 2024.