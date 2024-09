Масово меле беляза контрола в Германия (ВИДЕО)

Масово сбиване между фенове беляза контролата между германския Шалке и нидерландския НАК Бреда. Това съобщи полицията в Гелзенкирхен. Приятелската среща между двата тима завърши при резултат 2:1 за домакините, а след края ѝ се е стигнало до мелето между привърженици на германците и нидерландците.

Според полицията в масовото сбиване са участвали около 300 души. Властите също така съобщиха, че редом до феновете на Шалке са били и такива на нидерландския Твенте, които са скочили на своите сънародници от НАК Бреда.

04.09.2024, Schalke 04🇩🇪 & Twente Enschede🇳🇱 vs NAC Breda🇳🇱, 20x40, The police broke up the fights and reported multiple injured fans on both sides, check more here: https://t.co/mFE8dgXCq7 pic.twitter.com/MM1GHtyiXi