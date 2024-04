Мексиканци отстраниха Меси и Интер Маями, публиката скандира "Роналдо" (ВИДЕО)

Монтерей имаше аванс от 2:1 след първия мач в Маями, а в реванша успя да поведе с 3:0 с голове на Брандън Васкес, Херман Бертераме и Хесус Гаярдо. При този резултат феновете на мексиканския тим започнаха да скандират името на Кристиано Роналдо, за да дразнят суперзвездата на Интер Маями.

Monterrey fans started to sing "Cristiano Ronaldo" towards Lionel Messi after Inter Miami went 3-0 down 😂😂😂pic.twitter.com/FwYgkoNJnb