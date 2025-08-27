Многомилионният скандал, който разтърси турския футбол: Къде ще играе звезда на Галатасарай?

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Една от най-големите звезди на турския футбол Баръш Алпер Йълмаз се радва на особено медийно внимание в последните седмици. В общественото пространство се появи твърдението, че саудитският отбор Неом СК е провел неразрешени преговори за трансфер с крилото. Последвалите действия от страна на Галатасарай, чиято собственост е играчът, и агента на Йълмаз разпалиха сериозна полемика в южната ни съседка.

Изнудва ли Йълмаз Галатасарай или просто отстоява своите интереси?

"Джим Бом" обяви в официално изявление, че Неом СК е нарушил правилата на ФИФА, като се е срещнал с представителите на Баръш Алпер Йълмаз. Беше посочено, че въпреки многократните откази на офертите, неразрешените контакти са продължили и че е било изпратено официално предупреждение до съответните власти.

Според информация в пресата, Неом СК е предложил на турския национал годишна заплата от 10 милиона евро. След тази оферта се твърди, че играчът е бил объркан и не се е явил на тренировка. От своя страна Галатасарай планира да увеличи настоящата заплата на Баръш Алпер на 5 милиона евро, но футболистът е поискал 7-8 милиона евро годишно възнаграждение.

Разкриха точната заплата на турския национал

Друг важен момент в цялата сага е колко е настоящата заплата на фланговия състезател. Водещи медии спекулираха с число като 4,5 милиона евро годишно, което принуди мениджърът на крилото да разкрие точната сума, която клиентът му прибира. "2 милиона евро, може би 2,2 милиона евро, тъй като след ЕВРО 2024 сумата беше повишена", разкри Тунджай Малдан в ефира на Beyaz TV, а преди това отговори на Галатасарай с писмена позиция.

Позицията на агента на Баръш Алпер

В нея той подчерта, че всички оферти в последните 2 години от различни клубове са били отхвърлени, а впоследствие стана ясно, че говори за Уест Хям и Нотингам Форест. "Въпреки значителните оферти, получени през последните два трансферни прозореца, Баръш остана в отбора в интерес на Галатасарай и шампионските цели на клуба", пише още Малдан.

Той припомни също, че ръководството на клуба се е обърнало към играча със следните думи: „Ако получиш оферта, няма да ти пречим, можеш да отидеш, където искаш.“ В същото време обаче Галатасарай отхвърля оферта от 40 милиона евро от саудитците и ги контрира с искане от 60 милиона евро. Друг много важен момент е т.нар. стандарт на заплатите в "Джим Бом".

Сане взима 3-4 пъти повече

Голямата звезда на тима Виктор Осимен прибира около 20 милиона евро годишно, а новото попълнение Лирой Сане се радва на годишна заплата от 9 млн. евро и бонус за лоялност в размер на 3 млн. евро. Тези данни също са изтъкнати от Йълмаз и агента му пред властимащите в Галатасарай.

Все пак в последните часове двете страни смекчиха тона. Старши треньорът Окан Бурук изрази увереност в добрите намерения на Баръш Алпер Йълмаз, а самият флангови състезател се завърна в тренировъчните занимания. Говори се също, че клубът е обещал при оферта от 50 милиона евро да даде зелена светлина за преминаване на футболиста в Саудитска Арабия.

Автор: Джем Юмеров

