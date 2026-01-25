Юнайтед шокира Арсенал в голов трилър! Карик надхитри пореден гранд и промени битката за титлата

Манчестър Юнайтед шокира Арсенал и постигна драматичен успех с 3:2 на „Емирейтс“ в двубой от 23-ия кръг на Висшата лига.

Двата отбора имаха ясен план от първа минута. Домакините владееха значително повече топката, а "червените дяволи" заеха изчаквателна позиция. В 18-ата минута Ламенс трябваше да се намесва при удар с глава на Субименди. Малко по-късно активните действия на "топчиите" бяха материализирани. Йодегор стреля от въздуха, топката рикошира в петата на Мартинес и се оплете в мрежата.

Възпитаниците на Майкъл Карик реагираха като ощипани. Фернандеш пропиля две хубави възможности, като при втората Салиба се отчете с намесата. В 38-ата минута Мбемо наказа непростима грешка на Мартин Субименди при изнасянето, за да изравни резултата. До почивката прехвърлящ удар на голмайстора мина опасно близо до целта.

В 51-вата минута обратът бе факт! Фернандеш и Доргу комбинираха няколко пъти помежду си, като топката дойде идеална за волето на датчина, който препарира Давид Рая със снаряд за 1:2. Артета реагира с четворна смяна, пускайки в игра Еберечи Езе, Микел Мерино, Виктор Гьокереш и Бен Уайт. В 70-ата минута Магуайър игра с ръка в собственото наказателно поле. Главният съдия и ВАР обаче решиха, че това е ествественото положение на ръката и не посочиха бялата точка.

В 83-тата минута Ламенс отрази опасен удар на Сака. При последвалия ъглов удар стражът увисна. Стига се до суматоха, при която Мерино показа съобразителност и се разписа. Юнайтед отвърна по най-добрия начин. Куня отправи неспасяем изстрел от дистанция за 3:2!