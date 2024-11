На дъното на класирането и без голямата си звезда: Реал Мадрид тръгва към негостоприемния "Анфийлд"

Настоящият шампион Реал Мадрид ще се изправи срещу Ливърпул в сряда в един от най-интересните сблъсъци от Шампионска лига. "Лос Бланкос" обаче ще излязат на "Анфийлд" без голямата си звезда - Винисиус Жуниор. По-рано днес от клуба потвърдиха, че бразилецът има травма на бедрения мускул на левия си крак. В изявлението не бе посочено за какъв период ще остъства Винисиус, но според медиите в Испания той ще пропусне между три седмици и месец.

Vinícius Jr. has been diagnosed with an injury to the biceps femoris in his left leg and will be out for approximately 3 weeks, Spanish sources report 🤕 pic.twitter.com/IS4SjCI0WS