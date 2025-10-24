Нападател на Тен Хаг е извън сметките на Аморим: иска да си ходи още през януари

Джошуа Зиркзе беше привлечен в Манчестър Юнайтед от Болоня през лятото на 2024 г. срещу 42.5 милиона евро. Тогава мениджър на „червените дяволи“ все още беше Ерик тен Хаг, който настоя за закупуването на нападателя. Самият Зиркзе беше направил нелош сезон в Италия – изигра 34 мача, в които вкара 11 гола и даде 5 асистенции, а Болоня се класира за участие в Шампионска лига.

От началото на сезона Зиркзе е изиграл само 82 минути

Но когато през неомври 2024 г. Тен Хаг беше уволнен и на негово място дойде Рубен Аморим, бъдещето на нападателя стана неясно. Португалският мениджър промени изцяло схемата на игра и Зиркзе постепенно изгуби титулярната си позиция. През миналия сезон изигра общо 49 мача във всички турнири, в които отбеляза само 7 гола и даде само 3 асистенции. През настоящия сезон нападателят категорично не е в плановете на Аморим, като от началото на кампанията е записал само 82 минути на терена, в които не впечатли с нищо.

Уест Хям води надпреварата за подписа на Зиркзе

Въпреки че португалският специалист не е казал нищо конкретно по адрес на нидерландеца, си личи, че предпочита новите попълнения Матеус Куня, Брайън Мбемо и Бенямин Шешко пред него. Според „Дейли Стар“, Зиркзее ще поиска от Манчестър Юнайтед да напусне клуба, през трансферният прозорец, който отваря през януари, а Уест Хям води борбата за подписа му. Според сайта Transfermarkt в момента нападателят е оценен на 28 милиона евро.

