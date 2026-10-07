Никога повече няма да има такъв играч: Скалони с разтърсваща изповед

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони отдаде специална почит на капитана на тима Лионел Меси след последния му мач с националната фланелка. Легендарният нападател сложи край на международната си кариера с впечатляващо представяне при победата с 3:0 над Бенин.

Селекционерът Лионел Скалони изрази преклонение пред неповторимия блясък на аржентинския капитан

„Той е неповторим футболист и не мисля, че след него някога ще има някой като него на терена“, заяви Скалони след двубоя.

„Никога през целия си живот не съм виждал подобно нещо у когото и да било. Аурата, която излъчва – не съм я виждал у никой друг. Без него отборът ще трябва да търси други средства и други решения, но това усещане вече няма да го има“, добави аржентинският специалист.

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Пред повече от 80 000 зрители на "Ел Монументал" в Буенос Айрес Меси се сбогува с националния отбор по най-добрия възможен начин. Той отбеляза едно от попаденията и асистира за другите две, с което сложи впечатляващ край на международната си кариера. Меси приключва престоя си в националния отбор със 126 гола и рекордните 66 асистенции в 207 мача. Дебютът му за Аржентина бе на 17 август 2005 г. срещу Унгария.

В началото на международния си път Меси неизбежно бе сравняван с друга аржентинска футболна икона - Диего Марадона. Именно Марадона изведе Аржентина до световната титла през 1986 г., а години наред Меси бе преследван от очакването да повтори това постижение. След разочарованията на първите си четири световни първенства той най-накрая достигна върха през 2022 г. в Катар. Меси изведе националния отбор до третата световна титла и окончателно затвърди мястото си сред най-великите футболисти на всички времена.

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