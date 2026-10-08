Неочакван обрат в европейския футбол: Президентът на УЕФА променя намеренията си

Президентът на УЕФА Александър Чеферин ще се кандидатира за четвърти мандат начело на европейската футболна централа. Словенецът е информирал ръководителите на националните федерации за решението си по време на срещата им в Берлин в четвъртък. Чеферин вече е наясно, че няма да се изправи срещу Джани Инфантино в битката за президентския пост във ФИФА. Вместо това той възнамерява да продължи да ръководи европейския футбол, като при успешно преизбиране мандатът му ще продължи до 2031 г.

Александър Чеферин реши да се кандидатира за нов мандат

Решението е изненадващо, тъй като през 2024 г. Чеферин категорично заяви, че няма намерение да търси нов мандат след края на настоящия през 2027 г. Тогава на конгреса на УЕФА в Париж бяха приети спорни промени в устава, с които бяха променени правилата за ограничаване на президентските мандати. Футболната асоциация на Англия се противопостави на промените. Въпреки че новите правила отвориха възможност за Чеферин да продължи управлението си, самият той заяви, че вече е взел решение да се оттегли след края на третия си мандат. Сега словенецът е уведомил делегатите, че ще поиска преизбиране на конгреса на УЕФА през следващата година в Астана, Казахстан. Ако получи необходимата подкрепа, той ще остане начело на организацията до 2031 г.

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Решението на Чеферин идва на фона на нарастващо напрежение между европейската и световната футболна централа. През последните месеци словенецът се превърна в един от най-отявлените критици на Джани Инфантино. През юли стана известно, че президентът на ФИФА работи по план за привличане на частни инвестиции в компания, която да управлява търговските интереси на световната централа. Проектът обхваща и ключови активи, свързани с турнирите на ФИФА, включително световните първенства за мъже и жени.

УЕФА впоследствие заяви, че е загубила доверие в Инфантино заради начина, по който той е подходил към проекта. През август европейската централа обяви, че ще търси убедителен кандидат, който да се противопостави на Инфантино на предстоящите избори за президент на ФИФА.

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