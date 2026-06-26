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Шок на Мондиал 2026: Стадион се срути пред очите на футболисти

26 юни 2026, 13:46 часа 871 прочитания 0 коментара

По време на подготовката си за участието на Световното първенство шведският национален отбор се оказа въвлечен в неочакван и доста странен инцидент, след като стадионът, на който тимът провежда тренировките си в град Фриско, близо до Далас, внезапно се срути. Стадионът се използва временно като тренировъчна база за шведския национален отбор, тъй като новото спортно съоръжение не е било напълно завършено за началото на турнира.

Селекционерът успокои феновете, че теренът е използваем и тренировъчният процес на отбора няма да бъде прекъсван

Именно поради тази причина националите са били принудени да адаптират подготовката си към наличната инфраструктура, която очевидно се е оказала с проблеми.

"Не мога да повярвам какво се е случило", коментира 23-годишният национал Бесфорд Зенели, който е бил сред първите, видели щетите след инцидента. По думите му ситуацията е изглеждала сюрреалистично и първоначално никой не е разбирал какво точно се е случило.

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Швеция отбор

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"Не е имало буря или земетресение. Чух, че е паднал на неправилната страна", добави той.

Въпреки тревожната ситуация, от лагера на Швеция подчертават, че няма прекъсване в тренировъчния процес. Терена, на който се подготвят футболистите, остава използваем и отборът продължава заниманията си по план, докато се изяснява състоянието на съоръжението и се вземат необходимите мерки за безопасност.

"За щастие можем да използваме терена безпроблемно и затова не се наложи да напускаме", обясни селекционерът Греъм Потър, който ръководи тима по време на първенството.

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Швеция отбор Световно първенство по футбол 2026
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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