На финансовото министерство не му пука и не отговаря за бюджетните нелепици на министър Гълъб Донев

Законът, с който се приема годишния бюджет на всяка една държава по света, е считан за един от най-важните, даже за най-важният, в съответното законодателство. В България обаче по всичко изглежда не е така - вече не е така. Защото институционална реакция по проекта за държавен бюджет за 2026 година на официални въпроси на Actualno.com, целящи изясняване на фрапантни противоречия, над 40 часа няма - не сме получили отговори за толкова време - ОЩЕ: "Перо по перо": Как оценявате бюджета на Гълъб Донев? Анкетата на Actualno.com

Защо се стигна до това да питаме уточняващи въпроси? Защото финансовият министър Гълъб Донев говори едно, а в проекта за бюджет за 2026 пише друго. Достатъчно трагично, абсурдно и дори комично е, че България няма да има бюджет за настоящата година след като 6 месеца са изтекли, а като нищо и 7 - да напомним, че годината се състои от 12 месеца. Но когато финансовият министър говори пред медиите с едни числа, а в проекта за бюджет има съвсем други, когато трябва да се гадае какво точно е имал предвид и защо, това следва да е новина номер 1 в държавата. Номер 1, тъй като става въпрос за нашите пари, на всички, които плащаме данъци в България. Новината обаче не е номер 1 - ако още гледате телевизия, едва ли сте чули и видели въпросните противоречия. А те са фрапиращи - нищо не съвпада в основните параметри между казаното от Донев и написаното в проектобюджета.

Проверката на Actualno.com показа - числата за очаквания икономически ръст, за инфлацията, за приходите, за разходите, не са едни и същи в двата случая: когато излизат от устата на Гълъб Донев и когато ги четеш в документите, съставляващи проектобюджета. Който не вярва, да се увери сам - ТУК: Тотално различни числа в Бюджет 2026: Гълъб Донев говори едно, в проекта пише друго (ВИДЕО)

И ако беше само нашата медия, да каже човек - сбъркали сте, мисирки. Само че и светила в икономическата наука казват същото. Цитати: "Никаква логика, ако тръгнат да се засичат цифрите – нищо не съответства на нищо"; "Никаква консолидация няма – цифрите за дефицит и дълг си противоречат"; "Това е в противорчие с Конституцията и Закона за публичните финанси" - и ОЩЕ ДОСТА:

СНИМКА: БГНЕС

Точно затова зададохме следните въпроси на финансовото министерство:

1. Вярно ли е, че г-н Донев говори за приходи и разходи в Бюджет 2026 година на касова основа и защо?

2. Колко е заложената инфлация за 2026 година в проектобюджет'2026?

3. Колко е заложеният икономически растеж за 2026 година в проектобюджет'2026?

4. Вярно ли е, че г-н Донев съобщи на пресконференцията, цитирана по-горе, числото за потенциалния икономически растеж на България за 2026 година, а не този за 2026 година, който е описан на страница 27 от Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026 – 2028 година? Защо има такова разминаване?

Мълчание! Не е учудващо - за мен поне обаче е по-страшно, че опозицията в лицето на ПП и ДБ продължава да си въобразява, че този скандал, който не се случи, ще накара някого да тръгне на протест. Декември 2025 година се случи, защото на българите им писна от Бойко Борисов и Делян Пеевски. Или от Делян Пеевски и Бойко Борисов. Но за да им писне, трябваше да минат години, да се натрупа колосално отвращение не към и заради едно нещо. При Румен Радев не са минали години - той има обществен кредит. Затова скандали като този с бюджета ще трябва да има още, последващите ги резултати под формата на грандиозни провали, удрящи по джоба на всички ни - също. И е хубаво опозицията да го осъзнае - да разбере какво точно движи избирателите като емоции, ако действително иска да постигне политическа и структурна промяна. Избирателите не ги движат числата в бюджета - те масово дори не ги разбират, не схващат и какви са причинно-следствените връзки в последствията именно от тези числа и от хубавата манджа, която беше забъркана. Уверен съм и че огромна част от избирателите не знаят кой е Гълъб Донев, няма и на снимка да го разпознаят. Изпитвам обаче силни съмнения дали ПП и ДБ някога ще се научат - и дали водещи фигури в техните редици искат да се научат.

Автор: Ивайло Ачев