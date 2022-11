Официално: Ето кои музиканти ще открият Световното по футбол

На 19 ноември представители на ФИФА и страните - домакини ще присъстват на официалното откриване. Портите ще бъдат отворени в 16:00 часа, а церемонията ще започне в 19:00 часа.

Вече са ясни звездите, които ще забавляват публиката на откриването на голямото спортно събитие. Главна роля имат ливанската певица Мириам Фарес и колумбийската звезда Малума, които ще избухнат на сцената на живо със своите световноизвестни хитове, но и с ексклузивно дуетно изпълнение на официалния химн на фен фестивала на FIFA, Tukoh Taka (с участието на Ники Минаж, Малума и Мириам Фарес), който ще излезе на 18 ноември.

Изпълненията на Мириам Фарес и Малума ще бъдат първите от многото изпълнения на най-добрите световни музикални изпълнители и местни артисти през следващите четири седмици, сред тях - Diplo, Kizz Daniel, Nora Fatehi, Trinidad Cardona и Calvin Harris.

