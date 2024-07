Официално: Нова звезда акостира в Турция

Пореден именит футболист ще заиграе в турската Суперлига от следващия сезон. Става въпрос за дългогодишния централен защитник на Атлетико Мадрид Стефан Савич. Черногорският национал ще подсили Трабзонспор.

Бившият бранител на Манчестър Сити и Фиорентина се разбра с ръководството на "дюшекчиите" още през май да бъде пуснат без трансферна сума. Той ще подпише с "черноморската буря" за 2 години. Медицинските прегледи са насрочени за тази седмица.

Централният защитник прекара 9 сезона с екипа на Атлетико и беше сред любимците на феновете заради всеотдайността си. Той е поредният нов в Трабзон след Озан Туфан от Хъл Сити, Денис Драгуш от Стандард Лиеж и Борна Баришич и Джон Лундстрам от Рейнджърс. В първенството на южната ни съседка акостираха още звезди като Ален Сен-Максимен, Чиро Имобиле, Рафа и Хаким Зиеш.

