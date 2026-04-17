От носител на Шампионска лига до продавач в магазин: Бивша звезда на Барселона живее "нов живот"

Няма и 10 години, след като спечели Шампионска лига, той се оказа в нетипична роля - продавач в спортен магазин. Лесно е да се разбере как краят на професионалната кариера на един футболист може да се превърне в сблъсък със суровата реалност. Но преходът от спечелване на най-ценния трофей към работа в магазин не е традиционният път, по който мнозина поемат след като окачат бутонките си. В свят, в който звездите прибират милиони, преди да се насочат към треньорска кариера, коментаторство или да се възползват от инвестициите си, работата в търговията на дребно не е това, което се очаква. Но бившият защитник на Барселона - Жереми Матийо, пое точно по този път.

Френският футболист, който спечели требъл с Барселона и се превърна в любимец на феновете на "Местая", бе принуден да се откаже внезапно от футбола през 2020 г., когато получи тежка контузия в коляното по време на тренировка със Спортинг Лисабон. След това принудително оттегляне той до голяма степен изчезна от публичното пространство, докато през 2025 година в социалните мрежи не започнаха да се разпространяват снимки, на които се вижда как работи в магазин на "Интерспорт" близо до Марсилия. Гледката на победител в Шампионската лига, обслужващ клиенти, предизвика вълнение в социалните мрежи, но причината за това ново начинание на Матийо не е случайна.

41-годишният призна, че преходът му към живот извън терена е бил много по-труден, отколкото е очаквал. След като приключи с футбола, Матийо изпаднал в депресия и с месеци не излизал от дома си. Негов бивш съотборник от дните му във френския Сошо му се притекъл на помощ и му уредил работа в магазин. Французинът решил да приеме офертата и постепенно се завърнал към света, но този път далеч от светлините на прожекторите.

През 2025 година един минувач забеляза Матийо на работа и сподели негова снимка на в социалните мрежи. Кадрите бързо се разпространиха, привличайки много хора, които отидоха в магазина само за да се снимат с французина. Това нежелано внимание се оказа трудно за бившия футболист, който просто се опитваше да възстанови живота си далеч от славата. Хората от неговия кръг в социалните мрежи призоваха за уважение към личния му живот, за да му позволят да работи на спокойствие. Въпреки усилията му да остане незабележим, славата, свързана с успешните му години в Ла Лига, затрудни поддържането на спокойно съществуване в магазина. Мястото се превърна в неочаквана туристическа атракция за футболните фенове, което усложни това, което трябваше да бъде просто, терапевтично завръщане към нормална социална среда.

🚨😱 Former Barcelona defender Jérémy Mathieu has explained that he is currently “in a legal dispute” which is why he is working in a sport shop Intersport. He also revealed has been battling depression since retiring and said it is something he has not 'fully' recovered from:… pic.twitter.com/DsLHbEeynY — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) February 27, 2026

Освен преживяванията си, свързани с психичното здраве, Матийо също разкри, че зад настоящата му трудова ситуация стоят по-сложни фактори, свързани със съдебната система. Той призна, че работи, защото е въвлечен в съдебен процес. Макар подробностите по този въпрос да остават поверителни, ясно е, че бившият централен защитник се сблъсква с многостранно предизвикателство в личния си живот. Работата в спортния магазин му служи както като временно убежище, така и като практическа необходимост в този бурен период. Въпреки че не се вижда да остане в търговията на дребно завинаги, тази роля остава важен мост за него, докато се справя с доста проблеми и търси стабилна основа за следващия етап от живота си след "красивата игра".

Въпреки това се говори, че Матийо все още има амбиции да се преориентира към треньорска кариера. Докато работи в спортния магазин, той се подготвя и за получаване на лиценз и не е изключено скоро да се завърне на терена, но този път край тъчлинията. Така, от бляскавите светлини на "Камп Ноу" и вкуса на европейската слава срещу Ювентус през 2015 г. французинът трябваше да се завърне към обикновения начин на живот, но скоро отново може да попадне под светлините на прожекторите.

