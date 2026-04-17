От носител на Шампионска лига до продавач в магазин: Бивша звезда на Барселона живее "нов живот"

17 април 2026, 18:00 часа 512 прочитания 0 коментара
Няма и 10 години, след като спечели Шампионска лига, той се оказа в нетипична роля - продавач в спортен магазин. Лесно е да се разбере как краят на професионалната кариера на един футболист може да се превърне в сблъсък със суровата реалност. Но преходът от спечелване на най-ценния трофей към работа в магазин не е традиционният път, по който мнозина поемат след като окачат бутонките си. В свят, в който звездите прибират милиони, преди да се насочат към треньорска кариера, коментаторство или да се възползват от инвестициите си, работата в търговията на дребно не е това, което се очаква. Но бившият защитник на Барселона - Жереми Матийо, пое точно по този път.

10 години разлика: От победител в Шампионска лига до продавач в магазин

Френският футболист, който спечели требъл с Барселона и се превърна в любимец на феновете на "Местая", бе принуден да се откаже внезапно от футбола през 2020 г., когато получи тежка контузия в коляното по време на тренировка със Спортинг Лисабон. След това принудително оттегляне той до голяма степен изчезна от публичното пространство, докато през 2025 година в социалните мрежи не започнаха да се разпространяват снимки, на които се вижда как работи в магазин на "Интерспорт" близо до Марсилия. Гледката на победител в Шампионската лига, обслужващ клиенти, предизвика вълнение в социалните мрежи, но причината за това ново начинание на Матийо не е случайна.

Жереми Матийо

41-годишният призна, че преходът му към живот извън терена е бил много по-труден, отколкото е очаквал. След като приключи с футбола, Матийо изпаднал в депресия и с месеци не излизал от дома си. Негов бивш съотборник от дните му във френския Сошо му се притекъл на помощ и му уредил работа в магазин. Французинът решил да приеме офертата и постепенно се завърнал към света, но този път далеч от светлините на прожекторите.

През 2025 година един минувач забеляза Матийо на работа и сподели негова снимка на в социалните мрежи. Кадрите бързо се разпространиха, привличайки много хора, които отидоха в магазина само за да се снимат с французина. Това нежелано внимание се оказа трудно за бившия футболист, който просто се опитваше да възстанови живота си далеч от славата. Хората от неговия кръг в социалните мрежи призоваха за уважение към личния му живот, за да му позволят да работи на спокойствие. Въпреки усилията му да остане незабележим, славата, свързана с успешните му години в Ла Лига, затрудни поддържането на спокойно съществуване в магазина. Мястото се превърна в неочаквана туристическа атракция за футболните фенове, което усложни това, което трябваше да бъде просто, терапевтично завръщане към нормална социална среда.

Освен преживяванията си, свързани с психичното здраве, Матийо също разкри, че зад настоящата му трудова ситуация стоят по-сложни фактори, свързани със съдебната система. Той призна, че работи, защото е въвлечен в съдебен процес. Макар подробностите по този въпрос да остават поверителни, ясно е, че бившият централен защитник се сблъсква с многостранно предизвикателство в личния си живот. Работата в спортния магазин му служи както като временно убежище, така и като практическа необходимост в този бурен период. Въпреки че не се вижда да остане в търговията на дребно завинаги, тази роля остава важен мост за него, докато се справя с доста проблеми и търси стабилна основа за следващия етап от живота си след "красивата игра".

Въпреки това се говори, че Матийо все още има амбиции да се преориентира към треньорска кариера. Докато работи в спортния магазин, той се подготвя и за получаване на лиценз и не е изключено скоро да се завърне на терена, но този път край тъчлинията. Така, от бляскавите светлини на "Камп Ноу" и вкуса на европейската слава срещу Ювентус през 2015 г. французинът трябваше да се завърне към обикновения начин на живот, но скоро отново може да попадне под светлините на прожекторите.

Дария Александрова
