От звезда във Висшата лига до мултимилиардер - футболистът, който направи 10 млрд. паунда извън терена

Когато футболистите сложат край на активните си кариери, обикновено те поемат по различни пътища. Някои се насочват към треньорството или коментаторство, докато други решават да останат далеч от терена. Не са много примерите са тези, които поемат водеща роля в борбата срещу климатичните промени и производството на възобновяеми енергийни ресурси. Когато Матийо Фламини окачи бутонките си през 2019 г., малцина биха могли да предвидят, че трудолюбивият френски полузащитник, известен някога с неуморната си енергия в халфовата линия Арсенал и Милан, ще се превърне в един от най-богатите бивши спортисти в историята.

Матийо Фламини, който заработи милиарди, след като се отказа от футбола

Откакто приключи с футбола, животът на Фламини е претърпял удивителна промяна. С приблизителна нетна стойност от 10 милиарда паунда, той вече е пионер в областта на устойчивата енергия - човек, чието наследство извън терена може да надмине постиженията му на него.

Солидна, но не особено впечатляваща футболна кариера

Роден в Марсилия, Фламини започва футболната си кариера в местния Олимпик, преди да премине в Арсенал през 2004 г., което го изстрелва в светлината на прожекторите на Висшата лига. Известен с упоритостта, гъвкавостта и неуморния си труд, той записа 246 мача с фланелката на "артилеристите". По време на престоя си в Северен Лондон той три пъти печели ФА Къп и два пъти Комюнити Шийлд, а през 2006 г. е на косъм от триумфа в Шампионската лига, когато Арсенал губи от Барселона на финала. Фламини е играл още за Кристъл Палас и Хетафе.

Между двата си престоя в Арсенал Фламини прекарва пет сезона в Милан, където през 2011 г. добавя титла от Серия А към своята колекция. Той също така три пъти е представлявал Франция на международно ниво. Въпреки че не е най-бляскавото име на своето поколение, Фламини си спечели репутация на надежден отборен играч - тип полузащитник, който всеки мениджър цени за дисциплината и мотивацията му. Но това, което Фламини направи извън терена, предефинира неговото наследство.

От терена до лабораторията и раждането на "GF Biochemicals"

През 2008 г., малко след като напусна Арсенал за Милан, Фламини тихо съоснова "GF Biochemicals" заедно с бизнес партньора си, италианския икономист Паскуале Граната. Целта им беше амбициозна: да революционизират енергийния сектор, като намерят устойчиви алтернативи на изкопаемите горива. Двамата инвестират милиони в научноизследователска и развойна дейност, фокусирайки се върху вещество, наречено левулинова киселина – биосъединение, произведено от растителни отпадъци, което може да се използва като заместител на петрола в производството на пластмаси, козметика и фармацевтични продукти.

През 2015 г. компанията им постига исторически пробив - става първата в света, която започва масово производство на левулинова киселина. Това бе моментът, който открои "GF Biochemicals" като лидер в революцията на зелената химия и предизвика сензация както в научните, така и в бизнес средите. Към 2025 г. компанията се оценява на 21 милиарда паунда, а Фламини, който притежава 60% от акциите, е видял личното си състояние да надхвърли 10 милиарда, изпреварвайки дори световни суперзвезди като Кристиано Роналдо и Лионел Меси.

Страстта на Фламини към екологията не е нова. Израснал близо до морето в Марсилия, той казва, че още от малък е осъзнавал екологичните проблеми, особено тези, свързани със замърсяването на океаните. През първите пет години от съществуването на GF Biochemicals той е пазил проекта в тайна, дори от съотборниците си, несигурен в посоката, в която да го развие, и опасявайки се да не бъде отхвърлен като поредния футболист, който се занимава с бизнес. Но упорството му се е отплатило и днес той е един от водещите гласове в екологичното предприемачество. Оттогава Фламини е разширил визията си чрез "Re-Chemistry" - дъщерна компания, фокусирана върху създаването на устойчиви решения за здраве и благосъстояние.

С поглед към завръщане във футбола - този път като собственик

Въпреки успеха си в бизнеса, Фламини не изключва завръщане във футбола - но не на терена. С богатство, достатъчно голямо, за да купи значителен дял в клуб от Висшата лига, 40-годишният футболист намекна, че проявява интерес към притежаването на един от бившите си отбори Арсенал или Марсилия. Такъв ход би бил безпрецедентен - бивш играч, който се завръща не като мениджър или коментатор, а като милиардер-собственик, който оформя бъдещето на клуба от заседателната зала.

От футболист до визионер

Историята на Фламини е история за преоткриване и цел. Докато много от пенсионираните спортисти се борят да запълнят празнината, оставена от спорта, той е насочил своята конкурентна енергия към нещо много по-голямо - справянето с едно от най-големите предизвикателства на човечеството: екологията. Днес Матийо Фламини е рядък пример за спортист, чиито най-големи победи са дошли след последния съдийски сигнал. От преследването на битки в средата на терена до воденето на екологична революция за милиарди паунда, неговият път доказва, че успехът не се ограничава до терена - и че страстта, когато е съчетана с цел, може да промени света.

Автор: Дария Александрова

