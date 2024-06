Откровен Меси: Реал Мадрид е най-добрият отбор в света (ВИДЕО)

"Най-добрият отбор е Реал Мадрид, защото те са настоящите победители в Шампионската лига. В предишни години те също бяха най-добрите в света, също като Манчестър Сити, който спечели турнира през 2023 година. Ако говорим от гледна точка на резултатите, то това е Реал Мадрид. Говорейки за играта, лично аз харесвам много Манчестър Сити на Пеп Гуардиола. Като ниво на футбола най-добрият отбор в момента е Манчестър Сити, а като резултати - Реал Мадрид", заяви Лео пред Infobae.

Говорим често! Дори имаме групов чат, в който сме тримата, включително Луис. Ней говори перфектно испански...", разкри аржентинецът. "Малко съобщение, за да привлечем Неймар в Интер Маями? Не, не знам. Истината е, че сега е трудно". Той е в Саудитска Арабия и мисля, че му остава една година до края на договора. Той имаше трудна година, в която дълго време беше контузен. Така че сега е трудно", смята Меси.

"След това не знам. Животът прави толкова много обрати, че всичко може да се случи, но мисля, че за момента няма", завърши той темата, след което коментира възможността да участва на Мондиал 2026: „Зависи от това как се чувствам, как съм физически и дали съм реалист със себе си. Възрастта също е реалност, която съществува, въпреки че е само число. Мачовете, които ще изиграя сега, не са същите като тези, които изиграх, когато бях в Европа и се състезавах на всеки три дни. Ще видя дали съм на същото ниво", не даде ясен отговор Лионел Меси.

🚨🇦🇷 Leo Messi on being part of the squad for World Cup 2026: “It depends on how I feel, how I am physically, and being realistic with myself”.



