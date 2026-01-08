По примера на Наполи - и Милан със странна издънка в Серия А

Италианският гранд Милан допусна изненадваща издънка срещу Дженоа, завършвайки при резултат 1:1 на "Сан Сиро" в Милано в среща от междинния 19-и кръг на Серия А. Късен гол на "росонерите" ги избави от поражение, но въпреки това тимът загуби две точки в борбата за титлата - по примера на Наполи, който също допусна изненадваща издънка по-рано през седмицата. Това пък позволи на Интер да се откъсне на върха в класирането.

Дженоа спря Милан на "Сан Сиро", но можеше да вземе и повече

Милан влезе като изявен фаворит в срещата заради мястото си в класирането, а и заради това, че е домакин, както и незавидната позиция на Дженоа. Гостите са на дъното на таблицата, влизайки в срещата с три загуби в последните си четири мача. Само че Лоренцо Коломбо успя да даде аванс на Дженоа с гол в 28-ата минута - попадение, което шокира Милан и ги остави дълго време без отговор.

Още: Престижно: Българин попадна в състава на италиански гранд за Суперкупата

"Росонерите" изравниха в добавеното време, а гостите изпуснаха дузпа

След почивката гол на Кристиан Пулишич бе отменен от ВАР. Едва в 92-ата минута Рафаел Леао успя да изравни за Милан. Интересното е, че късно в добавеното време Дженоа получи дузпа, но румънецът Николае Станчу изпусна от бялата точка в 99-ата минута. В класирането Милан е втори с 39 точки - на три пункта зад Интер.

Още: От звезда във Висшата лига до мултимилиардер - футболистът, който направи 10 млрд. паунда извън терена