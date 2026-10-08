"Португалия би имала по-големи шансове за успех, ако Кристиано не беше титуляр в последните турнири"

Бившият играч на Байерн Мюнхен и Ливърпул Дитмар Хаман коментира спорната ситуация, възникнала около нападателя на националния отбор на Португалия Кристиано Роналдо. 41-годишният футболист напусна лагера на "мореплавателите" без разрешение поради разногласия с треньора Жорже Жезус. След края на международната пауза Роналдо призна, че селекционерът на два пъти не е удържал на думата си, което е предизвикало напускането му. В изявлението си капитанът на "мореплавателите" подчерта, че не се оттегля от националния отбор.

Остра оценка за случващото се с Роналдо

През последните дни това се превърна в една от най-коментираните теми във футболния свят. Мнозина смятат, че Роналдо не е постъпил правилно, но все пак заслужава подобаващо сбогуване с националния отбор. Според Хаман, обаче, нападателят отдавна е пропуснал подходящият момент да се оттегли от международната сцена, а при подобни случаи, се стига до там някой друг да вземе това решение. Германската легенда дори вярва, че Португалия ще се справи по-добре без Роналдо.

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Според Хаман националният отбор на Португалия би имал по-големи шансове за успех, ако Роналдо не беше титуляр в последните големи международни турнири. В интервю пред "Sky Sport" германецът заяви: "Мисля, че Португалия би имала по-големи шансове за успех, ако Кристиано не беше титуляр в последните големи турнири. Ако един играч не осъзнава кога е време да си тръгне и пропусне подходящия момент, някой друг трябва да вземе това решение вместо него. Главният треньор взе точно това решение. Всъщност това трябваше да бъде направено много по-рано."

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