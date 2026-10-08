Кристиано Роналдо пред тежко наказание след бунта в лагера на Португалия

Кристиано Роналдо вече е временно отстранен от националния отбор на Португалия заради самоволното си напускане на лагера на 30 септември, непосредствено преди двубоя с Дания. Това разкри спортният юрист Гонсало Алмейда пред португалския ежедневник A Bola, като според него капитанът със сигурност ще понесе дисциплинарна санкция.

Кристиано Роналдо попадна под ударите на дисциплинарния правилник след неочакваното си оттегляне от базата

Според член 160 от Дисциплинарния правилник на Португалската футболна федерация всеки редовно повикан футболист, който без основателна причина напусне лагера или не се яви на тренировка, мач или официално събитие на националния отбор, може да бъде наказан с лишаване от състезателни права за период между един и шест месеца. Предвидена е и глоба в размер между 510 и 1020 евро. Случаят с Роналдо предстои да бъде разгледан от компетентния орган към Португалската футболна федерация.

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Според Гонсало Алмейда санкцията за нападателя е неизбежна, но има обстоятелства, които могат сериозно да намалят нейния размер. Едно от тях е публичното признание на Роналдо. На 6 октомври звездата публикува официално съобщение в социалните мрежи, в което пое пълната отговорност за действията си и заяви, че приема последствията. Член 244 от дисциплинарния правилник позволява минималният и максималният размер на наказанието да бъдат намалени наполовина при подобно признание.

Капитанската лента на Роналдо може да бъде приета като утежняващо обстоятелство, но в негова полза ще бъдат отчетени други фактори. Сред тях са липсата на предишни дисциплинарни нарушения и повече от 20-годишната му служба за португалския национален отбор. При най-благоприятния за нападателя сценарий минималната санкция може да бъде намалена до едва 15 дни, а глобата да падне до 255 евро.

Дисциплинарната комисия се очаква да се произнесе в най-кратки срокове. Тъй като периодът на временното наказание вече тече, съществува реална възможност Роналдо да изтърпи санкцията си преди следващия лагер и отново да бъде на разположение на селекционера на Португалия през ноември.

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