Кабинетът "Радев":

Португалия обърна гръб на Роналдо? Над 70% поискаха тежко наказание за легендата

08 октомври 2026, 13:21 часа 728 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Португалия обърна гръб на Роналдо? Над 70% поискаха тежко наказание за легендата

Скандалът между Кристиано Роналдо и селекционера на Португалия Жорже Жезус продължава да предизвиква сериозни реакции сред футболните привърженици в страната. Португалското издание "А Бола" организира анкета, в която се включиха над 25 000 читатели, а резултатите се оказаха изключително неблагоприятни за 41-годишната суперзвезда. Повече от 70% от гласувалите смятат, че Роналдо не трябва да получава възможност да се завърне в националния отбор след последните събития.

Над 70% от участниците в анкета на "А Бола" са срещу Роналдо

Напрежението възникна след двубоя на Португалия срещу Норвегия от Лигата на нациите на 27 септември. Тогава Жорже Жезус остави Роналдо извън игра, а нападателят впоследствие напусна лагера на националния тим. В свое публично изявление петкратният носител на "Златната топка" обвини селекционера, че не е спазил дадените му обещания. Според Роналдо между двамата е имало предварителни договорки, които впоследствие са били нарушени.

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Кристиано Роналдо

На този фон "А Бола" попита читателите си какъв е основният извод от последното изявление на нападателя. Над 70% от участниците подкрепиха най-крайната възможност - Роналдо да бъде наказан със забрана да се завърне в националния отбор. Близо 14% очакват конфликтът да бъде разрешен в рамките на няколко дни, а около 7% смятат, че легендата трябва да получи ролята на играещ треньор. Едва 6% застават на позицията, че Жезус е нарушил обещанията си и двамата не могат да продължат да работят заедно.

Скандалът въвлече и двама приближени на Роналдо

Около 3% от гласувалите избраха отговора, свързан с Тиаго Кравейро и Симао Коутиньо, които според информацията са участвали в разговорите между Роналдо и Жезус. Кравейро е бивш генерален директор на Португалската футболна федерация, а понастоящем е стратегически съветник на компаниите на Роналдо. Коутиньо пък заема поста спортен директор на Ал-Насър.

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Резултатите от допитването показват сериозно недоволство сред участвалите читатели на "А Бола", макар че анкетата не е представителна за всички португалски привърженици. Предстои да стане ясно как националният отбор ще разреши конфликта с една от най-големите легенди в историята си.

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Кристиано Роналдо Португалия отбор
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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