Пред погледа на Кабаков: Фенове на гостуващия тим целят с ракети домакинската агитка (ВИДЕО)

Равенството 1:1 между отборите на Рома и Атлетик Билбао беше помрачено от поведението на няколко фенове на баските, които пътуваха до италианския град, за да подкрепят отбора си в дебюта му в Лига Европа след няколко сезона извън европейските състезания. Вместо това те изстреляха сигнални ракети и фойерверки в секцията, заета от привърженици на домакините, като застрашиха безопасността им. Главният съдия на мача бе българският арбитър Георги Кабаков.

Ситуацията ескалира след изравнителното попадение на Айтор Паредес, което накара 2450-те присъстващи фенове на Билбао да изпаднат в ярост. Някои от тях обаче решиха да развалят еуфоричния момент с действията си. По време на радостта им няколко фенове запалиха сигнални ракети и фойерверки, предизвиквайки видима и явна реакция от страна на треньора Ернесто Валверде, който бързо се приближи, за да ги упрекне за действията им.

