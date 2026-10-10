Преди ЦСКА: Бивш на Ливърпул и още двама основни отсъстват за Монако

След края на паузата за мачове на националните отбори е време отново да се насочим към клубния футбол. ЦСКА е все по-близо до завръщането си в Лигата на конференциите, като на 15 октомври ще домакинства на лидера във френската Лига 1 Монако. Срещата ще се проведе на Националния стадион "Васил Левски" от 19:45 ч. А "червените" получиха добра новина дни преди срещата - трима основни футболисти няма да играят за монегаските в домакинството им на Тулуза.

ЦСКА ще игаре дерби преди мача с Монако

ЦСКА ще посрещне Монако едва след няколко дни, като преди това ще изиграе дербито от Първа лига срещу ЦСКА 1948, на което ще бъде гост. То ще се състои на 11 октомври от 20:00 ч. Монегаските играят своята среща от френската Лига 1 ден по-рано. На 10 октомври те посрещат Тулуза в мач от шестия кръг на местния шампионат на стадион "Луи II" от 21:45 ч. Добрата новина за ЦСКА е, че трима основни футболисти няма да вземат участие за Монако във въпросния мач. Това съобщи треньорът на френския отбор Фелипе Луис.

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Трима отсъстват за Монако

Най-важният липсващ за Монако е бившият футболист на Ливърпул Такуми Минамино. Крилото игра в контолата срещу Пиза, спечелена с 2:0 от монегаските, но все още се възстаноявява от тежка контузия. Мика Биарет, който игра и вкара срещу Пиза все още няма нужния игрови ритъм. Третият отсъстващ е Мамаду Кулибали, който страда от проблем в аддукторите. Все още няма официална информация дали и тримата футболисти ще пропуснат двубоя с ЦСКА, но с оглед на причините да не играят, това е напълно възможно.

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