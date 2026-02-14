Пряк съперник на Барселона и още 4 клуба искат Левандовски - той се опитва да остане на "Камп Ноу"

Надпреварата за подписа на един от най-резултатните нападатели в Европа официално започна. Договорът на Роберт Левандовски с Барселона изтича на 30 юни и клубове от цял свят се подготвят да привлекат поляка като свободен трансфер. Според испанското издание Mundo Deportivo, 37-годишният таран е получил пет сериозни предложения да продължи кариерата си извън Каталуния. В информацията се сочи още, че Левандовски не бърза да направи своя избор, а ще изчака развоя от президентските избори на клуба през март.

Пет клуба проявяват интерес към Роберт Левандовски

Сред най-интересните кандидати за подписа на поляка е съперникът от Ла Лига - Атлетико Мадрид. Отборът на Диего Симеоне има богата история в реабилитирането на бивши нападатели на Барселона, като преди това е постигнал успех с Давид Вия, Луис Суарес и Мемфис Депай. Перспективата да остане в Испания и да се състезава на най-високо ниво може да се хареса на Левандовски, ако бъде принуден да напусне състава на каталунците. Атлетико обаче не е единственият кандидат за услугите му. Италианският гранд Милан също е проявил интерес, търсейки да добави опитен нападател в редиците си.

По-далеч, турският Фенербахче следи отблизо ситуацията, докато Саудитска Арабия остава изгодна опция за нападателя да завърши кариерата си с огромна заплата. През последните дни се появи друг сериозен претендент за Левандовски. Става въпрос за Чикаго Файър, който е готов да предложи 2-годишен договор на нападателя, а според медиите подобен трансфер се очертава като много реална възможност.

Левандовски не бърза да избира

Въпреки бурния интерес отвън, Левандовски не бърза да си събира багажа. Информацията сочи, че капитанът на Полша е определил ясен срок за вземането на решение и няма да се ангажира с никакви предварителни договори до април. Основната причина за това забавяне е политическата обстановка в Барселона. Клубът ще проведе президентски избори на 15 март. Левандовски иска да изчака резултатите от гласуването, за да разбере посоката, в която ще се развива клубът, и дали новото ръководство го вижда като част от плановете си за сезон 2026/27.

Навършвайки 38 години през август, приоритетите на Левандовски се променят. Макар офертите от Саудитска Арабия безспорно да са най-изгодни от финансова гледна точка, според информациите парите вече не са основният мотив за бившия голмайстор на Байерн Мюнхен. Основният му приоритет е да остане в Барселона. Левандовски и семейството му се са настанили изключително добре в Кастелдефелс, крайбрежно градче в близост до Барселона, и не желаят да променят живота си, освен ако не е абсолютно необходимо. Начинът на живот, климатът и стабилността за децата му са важни фактори, които влияят в полза на подновяването на договора. Освен това се разбира, че Левандовски би бил готов да приеме намаление на заплатата, за да удължи престоя си в "Камп Ноу".

Нападателят е наясно с постоянния деликатен финансов баланс на клуба и е готов да коригира условията си, за да се впише в структурата на заплатите, при условие че новото ръководство му предложи договор, който зачита статуса му и приноса му към отбора. Засега топката остава в ръцете на Барселона. Левандовски иска да остане, но с Атлетико, Милан и Чикаго Файър, които го обграждат, той не е лишен от възможности за напускане, ако новите шефове реши да гледа към бъдещето без него. Следващите два месеца ще бъдат решаващи за определянето на мястото, където един от най-добрите нападатели на своето поколение ще завърши бляскавата си кариера.

