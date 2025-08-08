Войната в Украйна:

ПСЖ има нов стълб в отбрана - защитник за близо 70 милиона евро премина при европейските шампиони

08 август 2025, 17:34 часа 428 прочитания 0 коментара
ПСЖ има нов стълб в отбрана - защитник за близо 70 милиона евро премина при европейските шампиони

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен уреди нов входящ трансфер. Това е централният защитник Иля Забарни, който пристига в състава на Луис Енрике от отбора на Борнемут за трансферна сума от 67 милиона евро. Сделката бе съобщена от трансферното гуру Фабрицио Романо, който информира, че договорът на бранителя с парижани е за 5 години - до лятото на 2030 г.

ПСЖ привлече Иля Забарни от Борнемут

Забарни ще пътува за Париж преди Суперкупата на УЕФА срещу Тотнъм на 13 август, за да премине медицински прегледи и да бъде официално представен като играч на ПСЖ. Това е първият голям трансфер на френския гранд през това лято. По-рано клубът се подсили с вратаря Ренато Марин, който пристигна като свободен агент от Рома.

Иля Забарни

ПСЖ спечели требъл през миналия сезон, като впечатли всички с отборната си игра. Отборът на Луис Енрике е изключително добре балансиран, без големи звезди, но с много качество на всяка една позиция. Енрике иска да запази този колектив и внимава с играчите, които пристигат в сплотения му състав. А основната цел пред ПСЖ е ясна: да защити европейската си титла.

По-рано се появиха информации, че Ливърпул може да опита да отмъкне една от звездите на ПСЖ, но на този етап няма никакво развитие в тази посока.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ПСЖ Летен трансферен прозорец Иля Забарни
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес