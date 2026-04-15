15 април 2026, 0:02 часа 592 прочитания 0 коментара
ПСЖ подчини Ливърпул и на "Анфийлд" и чака следващия европейски колос в Шампионска лига

Действащият шампион на Европа ПСЖ се класира за 1/2-финалите на тазгодишното издание на Шампионска лига, след като победи Ливърпул с 2:0 като гост в реванша от четвъртфиналната фаза на стадион "Анфийлд". Ливърпул игра много по-добре от първия мач и показа голямо себераздаване, но бе пречупен в края на мача след два гола на Усман Дембеле. Така с общ резултат 4:0 от двата мача ПСЖ във втори пореден сезон отстрани Ливърпул и ще спори с Реал Мадрид или Байерн Мюнхен за място на големия финал.

ПСЖ отново отстрани Ливърпул от Шампионска лига

Ливърпул излезе с двама централни нападатели в лицето на Юго Екитике и Александър Исак, но без Мохамед Салах, като опита да бъде офанзивен от първата минута. Това обаче и криеше своите рискове - ПСЖ изглеждаше опасен на контраатаки. В 17-ата минута Усман Дембеле пропусна да вкара от чиста позиция пред вратата на Гиорги Мамардашвили. 

Юго Екитике получи тежка контузия - под въпрос е за Мондиал 2026

В 31-ата минута Арне Слот бе принуден да извърши принудителна смяна, след като Юго Екитике получи тежка контузия и бе изнесен на носилка. На негово място се появи Мохамед Салах, който веднага даде повече креативност в атака. Именно след негово центриране се стигна до удар на Милош Керкез, който бе отразен от вратаря Матвей Сафонов.

В края на полувремето се стигна до опасно разбъркване пред вратата на ПСЖ, но топката не влезе в мрежата. На почивката Арне Слот извърши двойна смяна, като включи Коди Гакпо и Джо Гомес на местата на Александър Исак и Жереми Фримпонг. Първата смяна бе очаквана, тъй като Исак все още не е готов за цял мач, но втората бе донякъде изненадваща.

Отсъдиха дузпа за Ливърпул, която след това бе отменена

В 49-ата минута именно Гакпо застраши вратата на ПСЖ. В 65-ата минута Алексис МакАлистър постави тялото си между топката и съперник в наказателното поле и падна на земята, а главният съдия отсъди дузпа. ВАР обаче извика арбитъра да преразгледа ситуацията, като той прецени, че няма достатъчно основания за отсъждане на 11-метров наказателен удар и отмени първоначалното си отсъждане.

Усман Дембеле направи разликата

Ливърпул продължи да натиска, доминирайки от началото на второто полувреме, а в 71-ата минута резервата Рио Нгумоа стреля остро, но руският страж на ПСЖ спаси. Само минута по-късно обаче ПСЖ вкара от изневиделица. Парижани трудно минаваха центъра през втората част, но този път Усман Дембеле успя да дриблира на границата на наказателното поле и да вкара с хубав удар - 0:1 за ПСЖ!

В добавеното време на мача ПСЖ стигна до втори гол. Докато "Анфийлд" бе огласян от You'll Never Walk Alone, парижани организираха мълниеносна контраатака. Хвича Кварацхелия подаде към Брадли Баркола, а той на свой ред пусна чудесен пас успоредно на голлинията за Дембеле, който вкара за 0:2, за да подсигури класирането на отбора за 1/2-финалите на Шампионска лига. 

Стефан Йорданов
