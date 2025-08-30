Развитие относно вероятния трансфер на мечтания за Ливърпул нападател, мърсисайдци предлагат рекордна сума

Ръководството на Ливърпул похарчи около 340 милиона евро това лято, но един трансфер му убягва от началото на пазарния прозорец. Мърсисайдци желаят да подсилят офанзивната си линия с втория най-резултатен голмайстор на Висшата лига от миналия сезон Александър Исак. Нюкасъл обаче категорично отказва да преговаря и първата оферта от 130 милиона евро беше отказана. След последната покупка на „джордитата“ обаче все още може да има надежда за „червените“.

Ще преговарят ли най-накрая „джордитата“?

Основната причина Нюкасъл да не желае да отпусне Исак беше, че на пазара няма централен нападател, който да го замени. Екитике беше отмъкнат от Ливърпул, а Шешко от Манчестър Юнайтед. Това бяха двете основни цели на „джордитата“ и те не се сдобиха с нито една от тях. В последните дни обаче излязоха слухове, че „свраките“ са привлекли Ник Волтемаде от Щутгарт – една от най-талантливите деветки в Европа. Очаква се, че тимът от северна Англия ще отпусне шведската си звезда, ако този трансфер се осъществи.

Мърсисайдци предлагат рекордна сума за шведския нападател

Ливърпул е изпратил своята втора оферта, оценена на 150 милиона евро, съобщава британското издание The Telegraph. Ако Нюкасъл приеме, това ще направи Исак най-големия трансфер в историята на английския футбол и трети най-скъп в цялостната история на „великата игра“ след Килиан Мбапе (Монако – ПСЖ през 2018 г.) и Неймар (Барселона – ПСЖ през 2017 г.). Становището на мърсисайдци е, че ако това предложение е отказано, те няма да контактуват с „джордитата“ отново през това лято. Прозорецът затваря на 1 септември, а „свраките“ трябва да вземат важно решение.

