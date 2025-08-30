Войната в Украйна:

Развитие относно вероятния трансфер на мечтания за Ливърпул нападател, мърсисайдци предлагат рекордна сума

30 август 2025, 11:39 часа 488 прочитания 0 коментара
Ръководството на Ливърпул похарчи около 340 милиона евро това лято, но един трансфер му убягва от началото на пазарния прозорец. Мърсисайдци желаят да подсилят офанзивната си линия с втория най-резултатен голмайстор на Висшата лига от миналия сезон Александър Исак. Нюкасъл обаче категорично отказва да преговаря и първата оферта от 130 милиона евро беше отказана. След последната покупка на „джордитата“ обаче все още може да има надежда за „червените“.

Ще преговарят ли най-накрая „джордитата“?

Основната причина Нюкасъл да не желае да отпусне Исак беше, че на пазара няма централен нападател, който да го замени. Екитике беше отмъкнат от Ливърпул, а Шешко от Манчестър Юнайтед. Това бяха двете основни цели на „джордитата“ и те не се сдобиха с нито една от тях. В последните дни обаче излязоха слухове, че „свраките“ са привлекли Ник Волтемаде от Щутгарт – една от най-талантливите деветки в Европа. Очаква се, че тимът от северна Англия ще отпусне шведската си звезда, ако този трансфер се осъществи.

Александър Исак

Мърсисайдци предлагат рекордна сума за шведския нападател

Ливърпул е изпратил своята втора оферта, оценена на 150 милиона евро, съобщава британското издание The Telegraph. Ако Нюкасъл приеме, това ще направи Исак най-големия трансфер в историята на английския футбол и трети най-скъп в цялостната история на „великата игра“ след Килиан Мбапе (Монако – ПСЖ през 2018 г.) и Неймар (Барселона – ПСЖ през 2017 г.). Становището на мърсисайдци е, че ако това предложение е отказано, те няма да контактуват с „джордитата“ отново през това лято. Прозорецът затваря на 1 септември, а „свраките“ трябва да вземат важно решение.

Ростислав Димитров
