Реал Мадрид иска да върне своя легенда в клуба

Реал Мадрид работи за завръщането в клуба на един от най-класните халфове, играли за "белия балет" Тони Кроос. "Кралете" искат германецът да заеме позиция в спортната структура на „Сантяго Бернабеу“. Новината съобщава испанската медия AS. Столичният гранд смята, че приносът на Кроос към ежедневните операции на мадричани може да повлияе на развитието, независимо от конкретната му позиция.

Кроос пред завръщане в Реал Мадрид

Подчертава се, че президентът на "кралете" Флорентино Перес лично настоява за завръщането на бившия играч, но подробностите за сътрудничеството все още не са финализирани. Кроос игра за „белия балет“ от 2014 до 2024 г., когато сложи край на кариерата си. През този период халфът спечели Шампионската лига пет пъти и титлата в испанското първенство четири пъти.

🚨 BREAKING: Real Madrid are preparing Toni Kroos’ RETURN for NEXT SEASON!



He will have a role in the club’s sporting structure.



The decision is DONE! @jfelixdiaz pic.twitter.com/DK1DKleQPu — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 12, 2026

Междувременно нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе не участва в тренировка поради дискомфорт, свързан с порязване на вежда, според Mundo Deportivo. Нападателят е получил контузията при равенството с Жирона от 31-вия кръг на Ла Лига.

В 89-ата минута, при равен резултат 1:1, Мбапе е ударен с лакът в лицето от защитника на Жирона Виктор Рейс. Съдията игнорира инцидента и французинът лежеше на терена с окървавено лице, докато не му бъде оказана помощ. Този сезон 27-годишният французин е отбелязал 39 гола и е дал 6 асистенции в 37 мача във всички състезания.

