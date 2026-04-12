Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Реал Мадрид иска да върне своя легенда в клуба

12 април 2026, 17:15 часа 301 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Реал Мадрид работи за завръщането в клуба на един от най-класните халфове, играли за "белия балет" Тони Кроос. "Кралете" искат германецът да заеме позиция в спортната структура на „Сантяго Бернабеу“. Новината съобщава испанската медия AS. Столичният гранд смята, че приносът на Кроос към ежедневните операции на мадричани може да повлияе на развитието, независимо от конкретната му позиция.

Кроос пред завръщане в Реал Мадрид

Подчертава се, че президентът на "кралете" Флорентино Перес лично настоява за завръщането на бившия играч, но подробностите за сътрудничеството все още не са финализирани. Кроос игра за „белия балет“ от 2014 до 2024 г., когато сложи край на кариерата си. През този период халфът спечели Шампионската лига пет пъти и титлата в испанското първенство четири пъти.

Междувременно нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе не участва в тренировка поради дискомфорт, свързан с порязване на вежда, според Mundo Deportivo. Нападателят е получил контузията при равенството с Жирона от 31-вия кръг на Ла Лига.

В 89-ата минута, при равен резултат 1:1, Мбапе е ударен с лакът в лицето от защитника на Жирона Виктор Рейс. Съдията игнорира инцидента и французинът лежеше на терена с окървавено лице, докато не му бъде оказана помощ. Този сезон 27-годишният французин е отбелязал 39 гола и е дал 6 асистенции в 37 мача във всички състезания.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров Отговорен редактор
Реал Мадрид Тони Кроос Килиан Мбапе
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес