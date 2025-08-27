Войната в Украйна:

Реал Мадрид набеляза следващия си голям трансфер стил "Трент" - взима звезда на Байерн без пари

27 август 2025, 11:50 часа 309 прочитания 0 коментара
Реал Мадрид набеляза следващия си голям трансфер стил "Трент" - взима звезда на Байерн без пари

Реал Мадрид планира да привлече на "Сантяго Бернабеу" поредна звезда като свободен агент. Става въпрос за защитника на Байерн Мюнхен Дайо Упамекано, чийто договор с баварците ще изтече през 2026 г. Доклади от Германия сочат, че испанските гиганти са набелязали французина за следващия стълб в защитата си. "Кралете" направиха няколко подобни свободни трансфера през последните години, като най-скорошен пример е този на Трент Александър-Арнолд от Ливърпул.

Реал Мадрид е набелязал Упамекано

26-годишният Упамекано се превърна в ключова фигура в Байерн, откакто се присъедини от РБ Лайпциг през 2021 г. за 42,5 млн. евро. Извисявайки се на 186 см, той спечели похвали за своята сила, четене на играта и спокойствие на играта. Договорът му е до юни 2026 г., но преговорите за удължаване се забавиха, което дава шанс на Мадрид да направи своя ход.

ОЩЕ: Напуснал Реал Мадрид ще подсили бившия отбор на Шаби Алонсо

Дайо Упамекано

"Лос Бланкос" виждат в него идеалния избор за бъдещето, особено когато планират стратегията си след Антонио Рюдигер, а също така се справят с проблемите с контузиите на Давид Алаба и с неотдавнашните фитнес проблеми на Едер Милитао. Преди това Реал Мадрид осъществи подобен преврат през 2021 г., привличайки Алаба със свободен трансфер от Байерн. Сега, с търпение и внимателно планиране, мадридчани се надяват да повторят историята с Упамекано. Ако французинът не удължи престоя си на "Алианц Арена", то вероятността да премине в испанската столица е голяма.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Реал Мадрид следи зорко голям талант на АЗ Алкмаар, който игра цял мач срещу Левски

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Байерн Мюнхен Реал Мадрид Дайот Упамекано
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес