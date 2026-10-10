Реал Мадрид победи, но отново завъртя огромен скандал с Винисиус Жуниор в центъра

Реал Мадрид записа минимален успех при завръщането на клубния футбол след международната пауза. "Кралете" победиха с 1:0 отбора на Виляреал в мач от осмия кръг на испанската Ла Лига. Единственото попадение бе дело на Ян Диоманде. Срещата бе белязана от много спорен момент. Появилият се от пейката Винисиус Жуниор удвои аванса на мадридчани, но голът му беше отменен, а той изгонен с директен червен картон. Причината бе, че в зародиша на атаката бразилецът издърпа свой съперник за косата.

Реал победи Виляреал с минимален успех

Футболистите на Виляреал се ориентираха по-добре и установиха контрол над топката. В самото начало Пап Гей пробва късмета си от далечна дистанция, но топката премина далеч от целта. Отговорът на "кралете" не закъсня, като в 7-а минута Килиан Мбапе бе намерен непокрит в наказателното поле и стреля, но кълбото се спря в гредата. Реал Мадрид постепенно се активизира. Последва нов опит на Мбапе, при който не успя да преодолее Петър Гулачи. В 23-тата минута Алберто Молейро потърси далечния ъгъл на вратата, пазена от Тибо Куртоа, но прати топката в аут. Ибрахима Конате и Арда Гюлер също не намериха очертанията и така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство. Футболистите на Моуриньо бяха изпратени към тунел с освирквания от феновете на "Бернабеу".

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Наставникът на Реал Мадрид замени Алваро Карерас за Марк Кукурея на почивката, а малко след това пусна и Винисиус Жуниор в игра. В 63-а минута Ян Диоманде откри резултата в полза на Реал, но попадението му първоначално бе отменено заради засада. След намесата на ВАР голът беше признат за редовен. Малко след това Гулачи попречи на Мбапе да стреля. Французинът все пак успя да подаде на Джуд Белингам, а той направи фрапантен пропуск. Впоследствие се оказа, че нападателят е бил в положение на засада. Секунди по-късно Белингам асистира на Винисиус Жуниор за 2:0. Жозе Моуриньо изтича на терена, за да поздрави бразилеца, който преминава през труден период, за попадението му. Реферът бе извикан край тъчлинията, за да преразгледа ситуацията. В резултат на това той отмени гола и показа червен картон на Винисиус, тъй като в развоя на атаката дръпна за косата Нейтън-Дилън Салиба. Това остана последната интересна ситуация в мача. В крайна сметка попадението на Диоманде бе достатъчно за трите точки.

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