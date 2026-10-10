Барселона продължава да мачка в Испания, Атлетико Мадрид изпревари Реал Мадрид

Отборът на Барселона продължава отличната си серия от началото на сезона. Каталунският гранд записа осмата си поредна победа, след като се наложи с 3:0 над Хетафе в мач от осмия кръг на Ла Лига. Тимът, воден от германския специалист Ханзи Флик, продължава да бъде едноличен лидер в класирането с пълен актив от 24 точки. Каталунците поеха инициативата от самото начало на срещата и не изпуснаха до края.

Осма поредна победа за Барселона

Домакините откриха резултата в 2-ата минута чрез Антъни Гордън. След половин час игра Габриел Жезус удвои преднината на своя тим след груба грешка в защитата на гостите от Хетафе. Крайният резултат бе оформен в 73-тата минута, когато френският бранител Жул Кунде се разписа след прецизно центриране на Ламин Ямал. Статистиката показа тотално предимство за Барселона, като домакините владееха топката през 82 процента от времето и отправиха общо 22 удара към вратата на съперника, който така и не успя да намери противодействие на офанзивната игра на каталунците.

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Четвърта поредна победа за Атлетико Мадрид

Малко по-рано Атлетико Мадрид постигна победа с 2:1 като гост срещу Алавес. Спечелените три точки изкачиха столичани на второ място в класирането, като това е четвърти пореден успех за възпитаниците на Диего Симеоне в Ла Лига. "Дюшекчиите" откриха резултата в 32-рата минута чрез Алехандро Грималдо. Футболистите на Алавес обаче успяха да изравнят в добавеното време на първата част, когато Лукас Бойе беше точен от дузпа. След час игра Анхел Перес от състава на домакините получи червен картон и остави отбора с човек по-малко на терена. Натискът на Атлетико даде резултат три минути преди края на редовното време, когато Кристиан Ромеро се разписа с глава и оформи крайното 2:1.

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