24 септември 2025, 00:24 часа 364 прочитания 0 коментара
Реал Мадрид постигна най-голямата си победа през сезона, а Мбапе просто няма спирка!

Испанският колос Реал Мадрид постигна най-изразителната си победа от началото на новия сезон 2025/26, след като разгроми Леванте с 4:1 като гост в среща от 6-ия кръг на Ла Лига. Звездният нападател на "кралете" Килиан Мбапе затвърди добрата си форма и отбеляза нови две попадения, като вече води еднолично при голмайсторите в шампионата със 7 попадения. По един гол добавиха Винисиус Жуниор и Франко Мастантуоно.

Реал Мадрид разби Леванте

Винисиус откри резултата в 28-ата минута след асистенция на Федерико Валверде. 10 минути по-късно бразилецът влезе в ролята на асистент за Мастантуоно, който удвои за "белите". След почивката Леванте върна един гол чрез Ета Ейонг. В 63-ата минута обаче Мбапе напомни за себе си, отбелязвайки гол от дузпа за 3:1, а само три минути по-късно отново той се възползва от асистенция на Арда Гюлер, за да покачи до 4:1.

Реал Мадрид

Мбапе вкара нови два гола

До края възпитаниците на Шаби Алонсо запазиха преднината си и взеха седма поредна победа във всички турнири и шеста поредна в първенството. Реал е едноличен лидер в класирането в Ла Лига с 18 точки - с пет пункта пред втория Барселона, който в четвъртък гостува на Овиедо. Леванте пък заема 16-то място с едва 4 точки. В следващия кръг Реал гостува на Атлетико в дербито на Мадрид, а Леванте гостува на Хетафе.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Реал Мадрид Леванте Ла лига
