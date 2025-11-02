Реал Мадрид прегази Валенсия, но друг мач бе шоуто в Ла Лига

Реал Мадрид постигна категоричен успех с 4:0 срещу Валенсия в двубой от 11-ия кръг на Ла Лига. На "Сантиаго Бернабеу" Килиан Мбапе откри резултата от дузпа в 19-ата минута. Не след дълго френският нападател се възползва от асистенция на Арда Гюлер, за да удвои преднината на "белия балет". В края на първата част Винисиус Жуниор пропусна дузпа, но до почивката Джуд Белингам се разписа. В 82-рата минута Алваро Карерас прибави името си към голмайсторите.

Отборът на Шаби Алонсо събра 30 точки на върха в класирането - на 7 пред втория Виляреал и осем пред третия Барселона. Каталунците обаче са с мач по-малко, тъй като в неделя ще играят срещу Елче. За мадричани предстои гостуване на Ливърпул, който от своя страна се събуди от кошмара в Англия.

По-рано през деня станахме свидетели на 5-голово шоу. Реал Сосиедад победи като домакин Атлетик Билбао с 3:2. В Сан Себастиан Брийс Мендес даде преднина на Сосиедад в 38-ата минута, а четири по-късно Горка Гурусета възстанови равенството. В 47-ата минута домакините отново поведоха след попадение на Гонсало Гедеш, но малко по-късно Роберт Наваро пак изравни. След като едно попадение на Реал Сосиедад беше отменено, Йон Горочатеги във втората минута на добавеното време на двубоя донесе победата на тима с първия си гол в Ла Лига.

В други сблъсъци Виляреал разгроми Райо Валекано с 4:0, а Атлетико Мадрид се наложи над Севиля с 3:0.

Първенство на Испания по футбол, мачове от 11-ия кръг на Ла Лига:

Виляреал - Райо Валекано - 4:0

Атлетико Мадрид - Севиля - 3:0

Реал Сосиедад - Атлетик Билбао - 3:2

Реал Мадрид - Валенсия 4:0

