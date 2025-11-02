Любопитно:

Реал Мадрид прегази Валенсия, но друг мач бе шоуто в Ла Лига

02 ноември 2025, 00:34 часа 405 прочитания 0 коментара

Реал Мадрид постигна категоричен успех с 4:0 срещу Валенсия в двубой от 11-ия кръг на Ла Лига. На "Сантиаго Бернабеу" Килиан Мбапе откри резултата от дузпа в 19-ата минута. Не след дълго френският нападател се възползва от асистенция на Арда Гюлер, за да удвои преднината на "белия балет". В края на първата част Винисиус Жуниор пропусна дузпа, но до почивката Джуд Белингам се разписа. В 82-рата минута Алваро Карерас прибави името си към голмайсторите.

Реал писа четворка на Валенсия

Отборът на Шаби Алонсо събра 30 точки на върха в класирането - на 7 пред втория Виляреал и осем пред третия Барселона. Каталунците обаче са с мач по-малко, тъй като в неделя ще играят срещу Елче. За мадричани предстои гостуване на Ливърпул, който от своя страна се събуди от кошмара в Англия.

По-рано през деня станахме свидетели на 5-голово шоу. Реал Сосиедад победи като домакин Атлетик Билбао с 3:2. В Сан Себастиан Брийс Мендес даде преднина на Сосиедад в 38-ата минута, а четири по-късно Горка Гурусета възстанови равенството. В 47-ата минута домакините отново поведоха след попадение на Гонсало Гедеш, но малко по-късно Роберт Наваро пак изравни. След като едно попадение на Реал Сосиедад беше отменено, Йон Горочатеги във втората минута на добавеното време на двубоя донесе победата на тима с първия си гол в Ла Лига. 

В други сблъсъци Виляреал разгроми Райо Валекано с 4:0, а Атлетико Мадрид се наложи над Севиля с 3:0.

Първенство на Испания по футбол, мачове от 11-ия кръг на Ла Лига:

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Виляреал - Райо Валекано - 4:0

Атлетико Мадрид - Севиля - 3:0

Реал Сосиедад - Атлетик Билбао - 3:2

Реал Мадрид - Валенсия 4:0

ОЩЕ: Голямо признание: Испанският вестник „Марка“ нареди Хулио Веласкес до Шаби Алонсо, Луис Енрике и Микел Артета

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Реал Мадрид Атлетик Билбао Валенсия Реал Сосиедад Ла лига
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес