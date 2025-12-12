Реал Мадрид с ултиматум към Вини – или преподписваш, или те продаваме!

Кабинетът подаде оставка:

Ръководството на Реал Мадрид представи на агента на Винисиус Жуниор окончателната си позиция относно новия договор под формата на ултиматум, съобщава Madrid Zone. „Белите“ заявиха, че вече не възнамеряват да подобряват условията на новото споразумение. Вариантите са или играчът ще подпише при условията, предложени му преди това, или ще бъде обявен за продажба през летния трансферен прозорец.

Интерес към бразилеца не липсва 

През ноември беше съобщено, че 25-годишният нападател не е успял да се споразумее за нов контракт с мадридския клуб, което предизвика интерес от страна на Манчестър Сити, Челси и няколко клуба от Саудитска Арабия. Винисиус е в Реал Мадрид от 2018 година. През сезон 2025/2026 бразилецът е изиграл 22 мача във всички турнири, отличавайки се с 5 гола и 7 асистенции.

