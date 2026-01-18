Реал Мадрид вади 500 млн. евро за мечтания трансфер на един от кандидатите за заместник на Арбелоа

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес обмисля големи трансфери, за да извади испанския гранд от кризата. Както е известно, в началото на миналата седмица Шаби Алонсо напусна поста си като старши треньор, само седем месеца след като пое отбора. Реал обяви напускането му само ден след загубата с 2:3 на клуба от Барселона във финала за Суперкупата на Испания. Алваро Арбелоа, който е треньор на Б отбора на клуба от юни 2005 г., бе назначен за заместник на Алонсо и ръководеше отбора при шокиращата загуба с 3:2 от Албасете в Копа дел Рей в сряда.

Флорентино Перес има амбициозни цели за следващия сезон

По всичко изглежда, че на "Бернабеу" виждат в Арбелоа временен вариант. През последните дни се появиха новини, че Реал планира да назначи постоянен наследник на Алонсо през лятото, като президентът Флорентино Перес обмисля сензационен ход с бившия мениджър на Ливърпул Юрген Клоп, който не е начело на отбор, откакто прекрати легендарния си престой на "Анфийлд" през лятото на 2024 г.

58-годишният Клоп се завърна в света на спорта, като се присъедини към Red Bull Group като главен директор по футбол. Но Перес се надява да го привлече обратно в мениджмънта, като германският шеф коментира слуховете. Според испанското издание "Fichajes", Клоп отговаря на изискванията, като се има предвид неговите лидерски качества и опит в големи съблекални, да не говорим за разпознаваем стил на игра, способен да разкрие потенциала на отбор, пълен с таланти в атака.

Реал Мадрид определи мечтания трансфер за следващото лято

Реал вече разполага с отбор, пълен със звезди, в който се отличават Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор и Джуд Белингам. Но Перес има намерение да привлече още една суперзвезда следващото лято, като "Fichajes" твърди, че той подготвя сензационен трансфер на звезата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд. Перес иска да съчетае норвежеца с Мбапе, за да създаде най-страхотната атака в световния футбол. Както се посочва в информацията, дуото не само ще гарантира голове и титли, но и ще бележи ера по отношение на търговското и имиджовото въздействие.

Естествено, подобна сделка ще струва на Реал астрономическа сума. Патрик Бергер от Sky Sports Germany съобщава, че 25-годишният футболист ще струва общо около 500 милиона евро, включващи трансферна такса, бонуси при подписване и дългосрочна заплата, което според него прави трансфера много труден. Холанд, който се присъедини към Манчестър Сити от Борусия Дортмунд през лятото на 2022 г., има договор на "Етихад" до 2034 г., след като през януари подписа нов 10-годишен договор. Норвежкият феномен се радва на изключително плодотворна кариера на Острова, като отбеляза впечатляващите 105 гола в 118 мача.

