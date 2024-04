Решено! Арне Слот наследява Юрген Клоп в Ливърпул

45-годишният нидерландецът вече е свободен да се присъедини към мърсисайдци през лятото. По-рано тази седмица ротердамци отхвърлиха първата оферта, която беше на стойност 9 млн. евро, но сега двете страни са постигнали споразумение за около 15 милиона евро, се допълва от източниците.

ОЩЕ: Ливърпул се сгромоляса в дербито с Евертън, Юнайтед се измъчи с последния (ВИДЕО)

Преди няколко дни самият Слот не скри, че желае да поеме английския колос. Интересът на Ливърпул към него стана известен за медиите преди седмица. Специалистът привлече вниманието на много клубове през миналия сезон, когато изведе Фейенорд до титлата в Ередеивизи.

🚨 BREAKING: Arne Slot will be new Liverpool head coach replacing Jurgen Klopp at the end of the season!



Agreement sealed on compensation between Feyenoord and #LFC, all set also on contract details for Slot.



Here we go. 🇳🇱 pic.twitter.com/Ud3QB6U20m