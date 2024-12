Сагата е към своя край: Салах е на крачка от нов договор с Ливърпул

Голямата звезда на Ливърпул Мохамед Салах е на крачка от нов договор с клуба. Това съобщи испанското издание „Марка“. Според информациите преговорите между двете страни се развиват много добре като се очаква споразумението между тях да бъде парафирано в най-скоро време. Желанието на мърсисайдци е това да стане още преди 1 януари 2025 година.

Както е известно, настоящият договор на Мохамед Салах с Ливърпул изтича след края на сезона. Това означава, че от 1 януари той може да преговаря свободно с всеки един друг клуб, където да премине като свободен агент, след като споразумението му с мърсисайдци приключи. Самият Салах нееднократно заяви, че иска да остане на „Анфийлд“, но първоначално шефовете на тима не му предложиха нов договор, което изнерви футболиста.

Liverpool have managed to seduce Salah to renew his contract. There’s total optimism he’ll continue his career at Liverpool! 🚨



[@marca] pic.twitter.com/3vNBt17Lyd