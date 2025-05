Шефовете на Байерн с ултиматум към водещ халф

Ръководството на Байерн Мюнхен е поставило ултиматум на един от водещите полузащитници в състава на Венсан Компани. Става дума за 29-годишния флангови футболист на германския гранд – Лирой Сане. Това призна спортният директор на баварците Макс Еберл. Както е известно, договорът на крилото с Байерн изтича след края на настоящия сезон като той получи предложение да го поднови, но все още не го е сторил.

Тази ситуация не се нрави на шефовете на Байерн, който са поставили на Сане краен срок, в който да подпише новия си договор с клуба. Еберл не посочи конкретна дата това да стане факт, но бе категоричен, че трябва да е скоро. В противен случай баварците ще оттеглят предложението си, а крилото ще трябва да напусне „Алианц Арена“ след края на кампанията. Все пак спортният директор на германския тим сподели, че се надява Сане да приеме условията на клуба и да остане.

Max Eberl on the Sané deadline: "Leroy and his agency know what we want and they know the conditions. We hope he decides for us" pic.twitter.com/Ub4gHJT7K0