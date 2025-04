Сити избухна в 94-тата минута и направи огромна крачка в борбата за топ 4 във Висшата лига

Манчестър Сити постигна изключително ценен успех с 2:1 над Астън Вила в ключов сблъсък от 34-ия кръг на Висшата лига. На "Етихад" Бернардо Силва откри резултата още в седмата минута, но до средата на първата част Маркъс Рашфорд изравни от дузпа. В четвъртата минута от добавеното време Матеуш Нунеш засече центриране на Жереми Доку и екзалтира трибуните. "Гражданите" победиха пряк съперник в борбата за места, даващи право на участие в Шампионска лига, и се изкачиха временно до третото място с 61 точки. Тимът на Унай Емери е седми с 57 пункта.

Срещата на "Етихад" стартира ударно. В първата минута Рашфорд уцели греда, а малко по-късно центриране на Мармуш стигна до Силва, който матира Мартинес от близко разстояние. Отговорът не закъсня особено. Рубен Диаш фаулира Рамзи в собственото си наказателно поле и главният съдия посочи бялата точка. С изпълнението на дузпата се нагърби Рашфорд, който не сбърка за 1:1.

ОЩЕ: Велико! Българин отново ще играе в английската Висша лига

Manchester City's last 15 Premier League home games against Aston Villa: WWWWWWWWWWWWWWW Matheus Nunes wins it in the fourth minute of stoppage time to continue the streak. 👏 pic.twitter.com/rHkXFdZlRZ

До почивката бившият нападател на Юнайтед бе спрян на два пъти от Ортега. През втората част "гражданите" натиснаха. В 60-ата минута Де Бройне изведе по впечатляващ начин МакАтий, чийто прехвърлящ удар излезе със сантиметри в аут. На другата врата пък Рашфрод направи пореден голям пропуск. Най-важното в мача се случи в 94-тата минута. Резервата Доку проби по левия фланг и предостави прострелно центриране, което бе засечено от Нунеш.

ОЩЕ: Червено сърце! Емоционален Трент избухна за Ливърпул - 20-ата е на един мач разстояние

94 - Manchester City scored their latest match-winning Premier League goal at the Etihad Stadium (93:21) since November 2022 against Fulham (94:34). It was the latest winner Aston Villa conceded home and away in the competition since October 2021 vs Wolves (94:05). Knockout. pic.twitter.com/G6qjADmOSA