Войната в Украйна:

Сити с пореден гаф: Тимът на Гуардиола бе обърнат в 89-ата минута! Уест Хям вкара 3 гола за 7 минути

31 август 2025, 18:06 часа 501 прочитания 0 коментара
Сити с пореден гаф: Тимът на Гуардиола бе обърнат в 89-ата минута! Уест Хям вкара 3 гола за 7 минути

Манчестър Сити допусна обрат и второ поредно поражение във Висшата лига! В двубой от третия кръг на английското първенство "гражданите" отстъпиха с 1:2 при визитата си на Брайтън. Ерлинг Холанд откри резултата в 34-тата минута. В средата на втората част ветеранът Джеймс Милнър, който се появи от скамейката, възстанови паритета. Секунди преди да изтече редовното време, друга резерва - Браян Груда, взриви "Амекс Стейдиъм".

Брайтън обърна Сити

Гостите можеха да излязат напред в деветата минута, ако Барт Вербрюген не беше спасил хубав изстрел на Холанд. 10 по-късно и Трафорд трябваше да показва рефлекс, за да се справи с опит на Митома. Ерлинг Холанд пропусна още един шанс, преди в 34-тата минута да се възползва от асистенция на Омар Мармуш за 0:1. През втората част Боб пропиля изгодна възможност.

В 67-ата минута Брайтън получи правото да изпълни дузпа след игра с ръка на Матеуш Нунеш. С изпълнението се нагърби Милнър, който изравни. Добрите действия на "чайките" продължиха и бяха материализирани в 89-ата минута. Митома изведе Груда, който вкара за крайното 2:1.

Междувременно Уест Хям постигна първата си победа за сезона, "Чуковете" надделяха с 3:0 над Нотингам Форест. На “Сити Граунд” Джаръд Боуен, Лукас Пакета и Калъм Уилсън се разписаха за лондончани между 84-тата и 91-вата минута. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Лийдс игра като равен с равен срещу участник в Шампионска лига! Стабилен цял двубой за Илия Груев

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Манчестър Сити Висша лига Нотингам Форест Уест Хям Брайтън
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес