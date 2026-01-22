След 29 гола в 9 мача: Оформиха се фаворитите за продължаване напред в Шампионска лига (КЛАСИРАНЕ)

И предпоследният 7-ми кръг от основната фаза в Шампионска лига е в историята! В сряда вечер се изигра втората порция мачове, която предложи 9 срещи с общо 29 гола. В общи линии фаворитите си взеха мачовете, като изключение направи Атлетико Мадрид, който не успя да постигне победа като гост на Галатасарай, но в Истанбул по традиция се играе трудно. Другите грандове - Байерн, Ливърпул, Барселона, Челси и Ювентус, постигнаха победи.
Най-изразителен бе тимът на Ливърпул, който победи с 3 гола разлика, като хората на Арне Слот проведоха много дисциплинирано срещата - с обичайния прагматичен стил на нидерландеца. Барселона допусна два гола срещу Славия Прага, но все пак успя да победи с 4:2. Байерн постигна комфортна победа над Роял Юнион СЖ, а Челси и Ювентус победиха съответно Пафос и Бенфика.
Резултати в Шампионска лига - 21.01.2026
- Галатасарай 1:1 Атлетико Мадрид
- Карабах 3:2 Айнтрахт
- Аталанта 2:3 Атлетик Билбао
- Байерн Мюнхен 2:0 Роял Юнион СЖ
- Марсилия 0:3 Ливърпул
- Нюкасъл 3:0 ПСВ
- Славия Прага 2:4 Барселона
- Челси 1:0 Пафос
- Ювентус 2:0 Бенфика
Класиране в основната фаза на Шампионска лига преди последния кръг
До края на основната фаза остава още един кръг. Първите осем отбора ще си спечелят директно класиране за елиминациите, а отборите от 9-то до 24-то място ще играят плейофи. На тази фаза от турнира топ 8 изглежда по следния начин:
- Арсенал - 21
- Байерн - 18
- Реал Мадрид - 15
- Ливърпул - 15
- Тотнъм - 14
- ПСЖ - 13
- Нюкасъл - 13
- Челси - 13
С 13 точки са и отборите на Барселона, Спортинг, Манчестър Сити, Атлетико Мадрид и Аталанта.