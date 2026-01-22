След 29 гола в 9 мача: Оформиха се фаворитите за продължаване напред в Шампионска лига (КЛАСИРАНЕ)

И предпоследният 7-ми кръг от основната фаза в Шампионска лига е в историята! В сряда вечер се изигра втората порция мачове, която предложи 9 срещи с общо 29 гола. В общи линии фаворитите си взеха мачовете, като изключение направи Атлетико Мадрид, който не успя да постигне победа като гост на Галатасарай, но в Истанбул по традиция се играе трудно. Другите грандове - Байерн, Ливърпул, Барселона, Челси и Ювентус, постигнаха победи.

Най-изразителен бе тимът на Ливърпул, който победи с 3 гола разлика, като хората на Арне Слот проведоха много дисциплинирано срещата - с обичайния прагматичен стил на нидерландеца. Барселона допусна два гола срещу Славия Прага, но все пак успя да победи с 4:2. Байерн постигна комфортна победа над Роял Юнион СЖ, а Челси и Ювентус победиха съответно Пафос и Бенфика.

Резултати в Шампионска лига - 21.01.2026

Класиране в основната фаза на Шампионска лига преди последния кръг

До края на основната фаза остава още един кръг. Първите осем отбора ще си спечелят директно класиране за елиминациите, а отборите от 9-то до 24-то място ще играят плейофи. На тази фаза от турнира топ 8 изглежда по следния начин:

Арсенал - 21 Байерн - 18 Реал Мадрид - 15 Ливърпул - 15 Тотнъм - 14 ПСЖ - 13 Нюкасъл - 13 Челси - 13

С 13 точки са и отборите на Барселона, Спортинг, Манчестър Сити, Атлетико Мадрид и Аталанта.