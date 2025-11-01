Войната в Украйна:

Съдия с 18 227 залога: В Турция взеха драстични мерки след скандала, паднаха главите на 149 рефери

Турската футболна федерация (ТФФ) отстрани временно 149-има съдии и асистенти в резултат на разследването за залагане на мачове в професионалните дивизии. Дисциплинарната комисия наложи наказания между 8 и 12 месеца на провинилите се, като разследването продължава срещу още трима.

ТФФ публикува пълния списък на отстранените съдии на официалния си уебсайт и обясни, че наказанията са формирани според значимостта на нарушенията. Президентът на турската федерация Ибрахим Хаджъосманъглу заяви, че разследването е открило информация, че 371 от 571 активни рефери в страната имат регистрации в бетинг компании. 152-а от тях са били активни в залаганията на футболни двубои.

"Турският футбол е в морална криза. Фундаменталният проблем е липсата на етика и морал. Попитайте всеки съдия дали не си е получил парите от федерацията и ако има дори един такъв случай, ще подам оставка. Ние всъщност дори им увеличихме възнагражденията в две поредни години", каза той, цитиран от CNN.

Хаджъосманъглу добави, че някои от нарушителите са преминали всякаква граница. Един от съдиите има 18 227 залога, а 42-а са надскочили границата от хиляда. Президентът на ТФФ каза също така, че няколко от тях имат само по един регистриран залог.

