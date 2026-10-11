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Съперникът на Левски в Лига Европа не се даде на Аякс: Остава без победа от август

11 октомври 2026, 12:36 часа 348 прочитания 0 коментара

Следващият съперник на българския шампион Левски в Лига Европа НЕК Ниймеген завърши наравно 1:1 при гостуването си на гиганта Аякс. След този мач от осмия кръг на нидерландската Ередивизи Аякс е на пето място с 15 точки, докато НЕК Ниймеген е на 11-о място с 9 пункта и няма победа от 29-и август насам. Левски все още не е изиграл своя мач от Първа лига, като ще гостува на Черно море днес, на 11 октомври, в 17:30 ч.

НЕК Ниймеген стигна до равенство с Аякс

Още в седмата минута Аякс поведе с 1:0, след като Толу Арокодаре вкара с глава, като засече центриране на Джорти Мокио. Но скоро след това резултатът стана 1:1. Изравнителният гол бе отбелязан от Тджеярон Чери от дузпа в 19-ата минута, отсъдена след задържане от автора на асистенцията за домакините Джорти Мокио, който докосна Душан Тадич. Съдията Сердар Гьозюбююк – който е в категория Елит на ФИФА, посочи бялата точка, а колегите му от ВАР стаичката не промениха решението му.

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Левски и НЕК ще търсят първа победа

Срещата между НЕК Неймеген и Левски във втория кръг на основната фаза на Лига Европа е на 15-и октомври от 22:00 ч. на стадион на "Гофертщадион", като и двата отбора влизат в мача след поражения в първите си мачове. "Сините" отстъпиха с 0:1 на австрийския РБ Залцбург, а НЕК беше разгромен с 0:5 при гостуването си на Ювентус в Торино.

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Лига Европа Левски Аякс
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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