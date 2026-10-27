Само за 5 години: Швейцария е загубила близо 20% от ледниковата си маса

През последните пет години Швейцария е загубила приблизително 20% от ледниковата си маса. Само през лятото на 2026 г. ледниците са загубили повече от 5% от общия си обем, а няколко са изчезнали напълно. Това се дължи на зимата с малко сняг и продължителни летни жеги.

Топенето на ледниците в Швейцария

Това се посочва в годишния доклад на Швейцарската академия на науките, изготвен въз основа на дългосрочни наблюдения от мрежата за мониторинг GLAMOS. Програмата се изпълнява в сътрудничество с ETH Zurich и университетите във Фрибург и Цюрих.

През последната година ледниците в страната са се свили средно с 2,5 и 4 метра. Най-големите ледници, по-специално Рона, Алеч и Клариден, са претърпели интензивно топене през целия период на наблюдение. Междувременно няколко по-малки ледника са изчезнали напълно, включително Бела Тола в кантон Вале и Грисфирн в кантон Гларюс.

Значителните загуби са причинени от комбинация от зима с малко сняг и продължителни летни жеги. Липсата на сняг остави ледниците без естествения защитен слой, който отразява слънчевата радиация и забавя топенето.

Ситуацията се влоши между май и септември, когато сухото време и продължителните горещини ускориха загубата на лед дори на голяма надморска височина. През лятото надморската височина, на която температурите паднаха под нулата, надхвърли 4000 метра за 76 дни. Това беше повече от два пъти повече от обичайното ниво и постави нов рекорд за страната. До септември снегът се беше стопил дори на надморска височина от 3500 метра, разкривайки лед, който обикновено остава покрит със слой сняг.

Според изследователи, Швейцария е загубила почти една пета от ледниковата си маса през последните пет години. Тези промени показват бърза трансформация на планинските пейзажи и намаляващи запаси от замръзнала вода.

В същото време топенето на ледниците временно помогна за компенсиране на летния недостиг на вода. От юли до септември те освободиха приблизително 2,2 трилиона литра вода - повече от четири пъти повече питейна вода, консумирана от швейцарските домакинства за цяла година. Този краткосрочен ефект обаче е съпроводен от дългосрочна загуба на ледникови запаси, от които регионът зависи за осигуряване на водния си баланс.

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В скорошно проучване учените съставиха обезпокоителна карта, която показва съдбата на всеки един ледник на планетата. Според прогнозите само половината от тях ще останат до края на века.

„Общи показатели като загуба на маса на ледниците или загуба на площ могат да изглеждат доста абстрактни“, казва съавторът на изследването д-р Ландер ван Трихт.

„Но със създаването на новата карта може да се фокусираме върху определен планински регион и да видим какво биха могли да направят различните нива на глобално затопляне на ледниците“, казват учените.