Тимът на Роналдо катастрофира: Ал Насър бе свален от върха (ВИДЕО)

Привържениците бяха създали невероятна атмосфера по трибуните. Срещата се водеше във високо темпо, като домакините бяха по-атакуващият отбор. Техният централен нападател Хамдалах пропусна добра възможност. Гостите пък изпитваха сериозни затруднения при центрирания.

След почивката играта загрубя, а атаки имаше и двете посоки. Вратарите обаче се справяха блестящо, докато не се стигна до 80-ата минута. Ромариньо получи топката на границата на наказателното поле, овладя и стреля по земя, за да преодолее Алкиди. До края на срещата Роналдо можеше да възстанови равенството, но Грое спаси и изби в корнер, за да съхрани аванса на тима си.

Romarinho! Ittihad 1, Al Nassr 0. The Saudi title race is on. Very much on. #الاتحاد_النصر pic.twitter.com/JDe5Eo9KrZ