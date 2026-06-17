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Трагична вест: Почина треньорът на една от сензациите в световния футбол

17 юни 2026, 21:56 часа 1068 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Трагична вест: Почина треньорът на една от сензациите в световния футбол

Старши треньорът на Брест Ерик Роа почина на 58-годишна възраст, съобщи семейството му в сряда. Той е напуснал земния си път след борба с рак на панкреаса. Роа, който бе в основата на една от най-неочакваните успешни истории в съвременния световен футбол, бе пазил болестта си в тайна в продължение на три години и половина, а трагедията разтърси всички в Брест.

Отиде си треньорът на Брест, който ги изведе до Шампионска лига

Назначен през януари 2023 г. след десетилетие отсъствие от треньорската професия, Рой пое отбора на Брест, за който мнозина очакваха, че ще изпадне. Той изведе клуба до неочаквано трето място в Лига 1 през сезон 2023-24, осигурявайки първото им класиране за европейски турнири и спечелвайки наградата за „Треньор на сезона“ в лигата.

„Времето, прекарано в „Стад Брестоа“, беше един от най-красивите периоди в живота му. То му даде енергия, радост и причина да продължава напред, дори и в най-трудните моменти“, заяви семейството му в изявление. „С играчите си той изгради рядка и прекрасна връзка. Обичаше ги дълбоко и беше горд, изключително горд, че е техен треньор.“

Преди да поеме ръководни и спортни директорски постове в клубове като „Ница“, „Ланс“ и „Уотфорд“, Роа имаше дълга кариера като футболист през 90-те години. Като дефанзивен полузащитник той записа над 300 мача във Франция за отбори като „Ница“, „Лион“ и „Марсилия“, а също така игра за „Съндърланд“ в Премиър лига.

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Брест Лига 1
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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