Треньорът на Лудогорец: „Имахме шанс за точки“

Лудогорец загуби първия си официален мач за 2026 г. Той беше от 7-мия кръг на основната фаза в Лига Европа. „Орлите“ отстъпиха с 0:1 като гост на шотландския Глазгоу Рейнджърс. Единственият гол в срещата вкара Мохамед Диоманде в 33-тата минута. След края на мача треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо изрази мнение, че българският шампион е започнал да играе чак след като е допуснал попадението, но все пак е имал възможност да спечели точки.

Хьогмо: „Имахме шанс да вземем точки днес“

Ето какво каза Хьогмо: „Те вкараха и след това влязохме в мача. Станич имаше чудесно положение, за да отбележим гол. През второто полувреме двубоят бе по-отворен и имаше възможности и за двата отбора. Хареса ми начинът, по който опитахме да форсираме силите си в последните минути. Искаше ми се да има малко повече интензитет, но имахме шанс да вземем точки днес.

„Трябва да подобрим интензивността“

Беше важно за нас да се върнем в надпреварата в този момент. Хубаво е, когато не си играл известно време, да започнеш отново да се състезаваш срещу добър отбор. Можем да извадим позитиви от този мач, но трябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения“. Лудогорец остана на 25-то място в Лига Европа след загубата от Рейнджърс. „Орлите“ имат 7 точки, което е с една по-малко от 24-тия Селтик. Именно 24-тата позиция е последната, която дава право на участие в елиминационната фаза на турнира.

