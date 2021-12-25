В навечерието на Boxing Day - защо англичаните са луди по него?
Откъде произлиза този ден и защо той е равносилен дори на Деня на благодарността във Великобритания, ВИЖТЕ ТУК.
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Редактор:
Ивелин Стоянов
Етикети: Англия футбол Boxing Day