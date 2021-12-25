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В навечерието на Boxing Day - защо англичаните са луди по него?

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В навечерието на Boxing Day - защо англичаните са луди по него?
Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com

Всяка година 26 декември е специален ден в английския футбол. Така нареченият "Boxing Day" е една от най-удивителните традиции в света на Висшата лига, а хората извън Острова недоумяват как така дори в коледните празници шампионатът не обявява пауза.

Откъде произлиза този ден и защо той е равносилен дори на Деня на благодарността във Великобритания, ВИЖТЕ ТУК.

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