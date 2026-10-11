Винисиус захапа съдиите в Испания - има сериозна опасност да пропусне Ел Класико

Звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор се извини на съотборниците си след поредната си абсурдна изява. Бразилецът отново попадна под светлините на прожекторите по негативен начин. Той влезе от пейката по време на срещата на "кралете" с Виляреал на "Сантяго Бернабеу". Малко след това Винисиус усоя да сложи край на головата си суша, реализирайки за 2:0. Секунди по-късно радостта му беше прекъсната, тъй като съдията отмени попадението му и го изгони с директен червен картон.

Винисиус се извини на съотборниците си и феновете, но захапа съдиите

Оказа се, че в хода на атаката Винисиус е издърпал свой съперник за косата. По тази причина съдията не се поколеба да изгони бразилеца. Сега на него му предстои нервно да изчака решението на Дисциплинарната комисия дали няма да го лиши от състезателни права и за дербито с Барселона на 25 октомври на "Камп Ноу". Според правилника на Испанската футболна федерация дърпането на коса на съперник се третира за агресивно поведение. Санкцията за подобно провинение, без да бъде причинена контузия е между един и три мача. Следващите три мача на "кралете" са срещу Севиля, Барселона и Расинг Сантандер.

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Винисиус изрази недоволството си индиректно

Въпреки че се извини на феновете и съотборниците си, Винисиус не остана длъжен на съдията. С публикация в социалните си мрежи той постави по въпрос стандартите на реферите в Испания. Той препубликува снимки от фен страница, която показва серия от груби нарушения срещу него от други играчи през сезон 2026/27. Част от тези инциденти са завършили без никакво наказание или картон за съперниците му. Публикацията е озаглавена: "А този, който получава жълт и червен картон, е Винисиус, какъв позор." Бразилецът коментира със смеещи се емотикони. Въпреки че не оспорва директно решението, той ясно изразява недоволството си от случилото се.

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VINI EXPLOTA Y EXPONE AL ARBITRAJE 📱🔥 Vinicius Jr. decidió exhibir el criterio de los silbantes a través de sus redes sociales. 👀⚖️ El brasileño compartió un collage con múltiples faltas que ha sufrido en el pasado, dejando en evidencia que sus agresores se fueron sin castigo. 🤬✂️ — Estadio Deportes (@EstadioDxts) October 10, 2026