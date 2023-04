Въпреки куп пропуски: Юнайтед се разправи с Евертън (ВИДЕО)

През първата част "червените дяволи" бяха тоталният хегемон на терена. Още в 7-ата минута Рашфорд се озова на добра позиция, но вратарят на гостите се намеси. Малко по-късно гредата попречи на Антъни да изведе тима си напред. След удара на бразилеца топката попадна в Уан Бисака, който направи фрапантен пропуск на почти празна врата.

ОЩЕ: Юнайтед пробва да отмъкне Жоао Феликс под носа на Челси

В 19-ата минута Евертън стигна до едно от малкото си чисти положения, което беше пропиляно изключително несериозно от Елис Симс. Последва нова порция феноменални спасявания на Пикфорд. Той парира изстрели на Антъни и Рашфорд, за да се стигне до 36-ата минута, когато резултатът бе открит от Мактомини. Шотландецът, който имаше основна заслуга за победите на националния си тим над Испания и Кипър, затвърди добрата си форма.

A goal to the good at the break! 👏#MUFC || #MUNEVE