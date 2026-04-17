Въпреки провала в Шампионска лига: Барселона награждава Ханзи Флик с нов договор

17 април 2026, 15:55 часа 228 прочитания 0 коментара

Барселона планира да удължи договора на треньора Ханзи Флик, съобщи вестник Мундо Депортиво в петък. Испанският шампион ще предложи на германския специалист договор до юни 2028 година с опция за удължаването му с още един сезон. Настоящият му контракт е до лятото на 2027 година.

Барса се представя много силно под ръководството на германеца

В информацията на водещото каталунско издание се казва, че вече има устно споразумение между двете страни, но Флик не смята, че моментът е подходящ за обсъждане на новия му договор. 61-годишният специалист вярва, че Барселона ще бъде последният клуб в кариерата му на треньор и също така не иска да се обвързва с дългосрочен контракт.

Флик подписа с Барса през юли 2024 година и спечели трофея в Примера дивисион през миналата кампания. В момента отборът от Каталуня е на прага на успешна защита на титлата си, като има 9 точки аванс пред големия съперник Реал Мадрид.

ОЩЕ: Атлетико изхвърли Барселона от Шампионска лига след нов червен картон и драма в края

Бойко Димитров
Барселона Шампионска лига Ханзи Флик
